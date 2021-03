Le Théâtre de la Violette en ligne à Toulouse

Le Théâtre de la Violette toulousain a créé une web radio gratuite pour tous et se lance dans la diffusion de spectacles en direct. A Borderouge, ce théâtre pour enfants propose aussi des spectacles pour adultes les jeudis, vendredis et samedis soirs dès que possible.

Très connu dans le milieu du jeune public, le Théâtre de la Violette existe depuis 14 ans au nord de Toulouse. Maïté Ruiz gère sa programmation depuis 2 ans. Dans "Côté Culture, Comptez sur Nous", elle nous présente les projets de la Violette avec Alban Forlot sur France Bleu Occitanie.

Ouvrez la porte Copier

Bien conscients que le spectacle vivant à travers un écran ne remplacera jamais l'interaction entre le public et les comédiens dans une salle de théâtre, les comédiens du théâtre de la violette mettent en place néanmoins un alternative inédite afin de patienter et soutenir la culture. Découvrez Radio Violette ce mardi soir.



Maïté Ruiz, comédienne © Radio France - Alban Forlot

La programmation en ligne

Laura Corrêa, réalisatrice, filmera les pièces en direct et à l'issue des représentations, un échange avec les comédiens sera possible pour que le public puisse poser des questions.

Samedi 3 avril à 18h30

Spectacle pour les enfants de la Compagnie Univers Lutin : Salimata Conte musical afro-fantastique à partir de 4 ans - Durée 40 minutes. En LIVE ici.

Vendredi 9 avril à 20h30

Premier spectacle pour les adultes en live streaming sur Facebook Live. La Marée de la Compagnie Confidences. La Marée retrace le parcours de vie de deux femmes sur une période de 40 ans. Une histoire d'amour entre une mère et sa fille. Celle d'un lien indéfectible, par-delà les épreuves. Il y est question du temps qui passe et qui détruit les rêves, de l'écart entre désir et réalité. Malgré la gravité du sujet, La Marée est loin d'être une pièce triste. Face aux vicissitudes de la vie, les personnages déploient leur imagination, trouvent des solutions, réagissent avec légèreté et humour. À travers eux est aussi abordé le thème de la place des femmes dans la société.