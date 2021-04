Le Théâtre des Doms propose des pièces exclusivement sonores !

Disponibles sur la plateforme VOIX.E.S, et dans le cadre des Francophoniriques, ces pièces de théâtre s'invitent comme podcast pour notre plus grand bonheur

Vous ne saviez plus comment apprécier le théâtre loin de la scène ? Et bien dorénavant vous pouvez écouter des pièces de théâtre directement via la plateforme VOIX.E.S.

En effet, dans le cadre de la 5eme édition des Francophoniriques, le Théâtre des Doms, dirigé par Alain Cofino Gomez, vous propose à l'écoute 4 pièces en podcast.

4 podcasts. 4 véritables petites pièces radiophoniques.

ÉPISODE 1 | Angles morts https://bit\.ly/2Zj017f

ÉPISODE 2 | Koulounisation https://bit\.ly/3rVFTEt

ÉPISODE 3 | Martine à la plage https://bit\.ly/3dfcb9n

ÉPISODE 4 | Mousse https://bit\.ly/3deNw4K

Et pour découvrir ces merveilleux projets, le reste est ici !