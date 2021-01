Les 3 gros concerts de 2021 à Toulouse

Je suis pessimiste, je pense que les scènes ne rouvriront pas avant début février. Mais il y a plus grave. Nous sommes en bonne santé. Restons patients. Didier Chouchane.

"Côté Culture, Comptez sur nous" c'est la nouvelle émission de France Bleu Occitanie entre 9h et 9h30. Télé, Ciné, Théâtre, Alban Forlot reçoit les acteurs de la scène culturelle d'Occitanie. Didier Chouchane est chargé de communication chez Box Office. Il nous présente les temps forts de l'année qui commence.

Florent Pagny vient au Zénith de Toulouse le 15 décembre 2021 (si si on est déjà en 2021) à 20h. D'ici là, Christophe Mae chantera le 17 juin prochain et le 03 octobre 2021.

L'affiche du spectacle

L'événement musical de 2021

Vous savez déjà que vous allez chanter. C’est la comédie musicale Je vais t’aimer avec les plus gros tubes de Michel Sardou. Le 4 décembre au Zénith de Toulouse, France Bleu vous offre la rencontre avec les artistes, et les places VIP en carré or. C’est l’histoire de 4 parcours de jeunes à des époques différentes. Un voyage entre Paris et New York sur le paquebot France. C’est un peu la bande originale de notre vie. Tony Bredelet et Boris Barbé débordent d’énergie positive sur scène. Vous allez adorer.

