Les acrobates, musiciens et poètes de Presque Siamoises

La Compagnie Presque Siamoises, d’origine nantaise travaille son nouveau spectacle « Fall In » avec des artistes mayennais.

Un duo texte et mouvement avec Sophie Ovillon et Vincent Hanotaux qui parle d’amour et de changement.

Tous les deux nous font part de leur ressenti sur scène.

Les artistes espèrent pouvoir présenter leur nouvelle création, conçue pour être jouer en extérieur et dans tous lieux, à l’été…

En savoir plus : https://www.presque-siamoises.fr/