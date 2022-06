Les arts de la rue sont de retour à Alès avec Cratère Surface !

Le 7, 8 et 9 juillet, la ville d’Alès se transforme pour accueillir musiciens, voltigeurs, poètes et la Lune elle-même. Des artistes s’organisent pour vous faire rêver, des passionnés souhaitant partager leurs performances époustouflantes qu’elles soient musicales théâtrales ou bien même plastiques.

Venez admirer la lune de plus près avec l’œuvre grandiose de l’artiste britannique Luke Jerram qui lui-même a réalisé cette installation monumentale à partir d’images satellites de la NASA, l’œuvre MUSEUM OF THE MOON sera présente durant tout le mois de juillet.

Pour la première fois, la ville a l'honneur d'être l'hôte d'un lustre monumental et grandiose qui illuminera le champ de foire pour célébrer son 40e anniversaire. Pour une durée d’1h30, laissez-vous envouter par ce chandelier baroque merveilleux qui porte de nombreux musiciens et de belles lumières, accompagnez les danseurs sur la piste pour un bal au clair de lustre plus qu’unique en son genre.

Un grand nombre de spectacles uniques en leur genre vous sont proposer gratuitement et des buvettes seront à votre disposition. Venez admirer les performances de ces musiciens, comédiens, danseurs et bien plus encore sans réservation.