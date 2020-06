Les directeurs de théâtres et de salles de spectacles en Mayenne dans l'expectative

Le Carré, scène nationale à Château-Gontier-sur-Mayenne ne va pas rouvrir ce mardi matin (2 juin) même si les visiteurs peuvent découvrir "Gontierama", 9 artistes font découvrir leur regard sur la ville, et cela jusqu'à la fin de l'été. Il s'agit d'une exposition en plein air. Non le Carré ne propose aucune date de spectacle avant début octobre, date du lancement de la nouvelle saison (2020-2021). Saison qui heureusement avait été planifiée avant le début du confinement, donc avant la mi-mars. Maintenant il faut savoir comment ça va se passer à la rentrée, techniquement parlant, est-ce qu'il faudra toujours respecter le mètre de distanciation sociale, "On va prendre des réservations de billets, mais sans faire d'encaissement, car on ne sait pas quelle jauge on aura. Quand on va ouvrir la billetterie, on va partir sur une demi-jauge car on ne sait rien." déplore Babeth Masson la directrice pour encore quelques semaines du Carré. La scène nationale va devoir gérer l'après-coronavirus mais en plus l'arrivée d'une nouvelle direction car Babeth Masson quitte son poste au 1er juillet.

100 places au lieu de 580, ce n'est pas rentable économiquement

Même son de cloche du côté du Théâtre de Laval qui attend d'en savoir plus dans les prochaines semaines pour pouvoir rassurer les artistes qui ont été réservés depuis le début de l'année, mais aussi les fidèles spectateurs qui attendent la présentation de la nouvelle saison. Nouvelle saison qui devrait débuter par le festival du Chaînon Manquant en septembre. Le festival est pour l'heure maintenu_:"Une seule artiste a annulé sa venue à Laval la saison prochaine, c'est une Québécoise de 72 ans, qui avait peur pour sa santé, et qui a d'ailleurs annulé toute sa tournée française" précise Pierre Jamet le directeur du Théâtre de Laval. "On essaye de rassurer les artistes qui sont encore plus inquiets que nous, car ils jouent encore plus gros. On espère que le gouvernement ne va plus imposer de distance sociale à la rentrée car c'est impossible à mettre en place. On ne pourrait accueillir que 100 spectateurs au lieu de 580! pas rentable quand on sait que notre taux de remplissage est de 90%!"_

Il remplace la scène de son théâtre par la cour du Château-Neuf

Le zébulon mayennais, Jean-Luc Bansard, ne veut pas se passer de scène cet été, alors il a décidé de proposer un conte musical en plein air. « LES JOURS HEUREUX » imaginés par les Résistants en mars 1944. Le compositeur Olivier Messager a mis en musique le Programme du Conseil National de la Résistance qui sera dit par le comédien. À l’issue du spectacle, des membres du mouvement Citoyens Résitants d’Hier et d’Aujourd’hui vous inviteront à imaginer quel projet de société vous souhaiteriez voir appliquer après le confinement. Rendez-vous le dimanche 7 juin à 17 heures et 20 heures, le lundi 8 juin à 18 heures et 20 heures 30 et le mardi 9 juin à 18 heures et 20 heures 30, Place du Château-Neuf à Laval, 10 euros sur place, 5 euros sur réservation via le site www.theatre-du-tiroir.com.