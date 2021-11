Les Divalala officialisent avec “C’est Lalamour !” leur amour fou pour la chanson

Dans “C’est Lalamour”, les Divalala s’aventurent sur le territoire de l’amour et elles le chantent tour à tour avec fantaisie, puissance et simplicité.

Constamment sur le fil de l’humour et de l’émotion, tour à tour confiantes, légères, intriguées, fougueuses, connectées, possessives, éplorées, enflammées mais toujours le cœur battant, les Divalala enchaînent les tubes d'hier et d'aujourd'hui d’Elsa, Alain Chamfort, Claude Nougaro, Johnny, Sardou, Soprano, Demis Roussos, Cora Vaucaire, Hervé Vilard, Alain Bashung et bien d'autres encore.

Avec elles, le kitsch accède à la distinction, les airs cultes sont métamorphosés et les mélodies plus confidentielles scintillent dans un écrin vocal sur mesure. Le charme opère au cœur de ce spectacle musical kaléidoscopique qui démultiplie la thématique de l’amour à l’infini.