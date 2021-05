Les élèves de l'école de Music-Hall du Mans remontent sur scène

Les élèves de l'Institut National des Arts du Music-Hall (INM) sont attendus ce mardi 11 mai pour leur examen final au sein du cabaret "Le Pâtis" au Mans. Ils sont dix âgés de 21 à 24 ans et ont tous le même rêve, fouler les planches des cabarets et des salles de spectacles pour en faire leur métier. C'est donc au sein de l'INM au Mans qu'ils ont été formés en alternance pendant trois ans. Des élèves qui alternent cours à l'école et pratique en entreprise dans des troupes ou cabarets. Hors avec l'arrêt quasi-total du monde du spectacle depuis un an, pas facile de remonter sur scène pour les examens, comme l'explique Loïs 23 ans :

"Moi je ne suis jamais aussi bonne que sur scène, et du coup comme je n'ai pas vu de public depuis plus d'un an, j'ai l'impression de ne pas être au maximum de mes capacités d'interprètes. Il y a aussi le réglage des micros, c'est des choses auxquels on est plus habitué quand on est en spectacle le week-end, mais là on est plus habitué.

Pas de spectacles, mais des cours en présentiels

Dans ce contexte compliqué, la directrice de l'école de Music-Hall a su s'adapter. Avec des élèves qui n'ont pas pu travailler en entreprise, l'école a tenu à maintenir ses cours en présentiels depuis le mois de septembre. Des cours plus intensifs où les groupes de classes n'ont pas pu se mélanger et où le masque était obligatoire pour l'ensemble des disciplines comme l'explique Marion Louveau, directrice de l'école de l'INM.

"On a pu les accueillir tout le temps vu que l'on ne fait que des cours pratiques et non théoriques. Ça n'a pas toujours été facile, mais on a su s'adapter. Ils ont quand même eu une première année en entreprise dans leur cabaret donc je considère qu'on peut quand même les juger et savoir s’ils sont prêts à entrer dans le métier".

Un avenir encore incertain

La directrice l'assure après l'examen final, les troupes et cabarets sont prêts à embaucher les élèves. Seulement Anthéa, 21 ans ne semble pas vraiment rassuré : "Je vais plonger dans un monde où c'est de plus en plus compliqué de garder son intermittence, les salles de spectacles n'ont même pas encore rouverts donc il y a encore beaucoup trop d'incertitudes".

Pour l'instant les élèves ont surtout la tête à leur examen, eux qui vont faire face ce mardi 11 mai à un jury d'exception avec notamment le chanteur Emmanuel Moire ou le finaliste d'Incroyable Talent Romain Racheline.