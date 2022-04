Après deux éditions marquées par la crise sanitaire, le festival des Heures vagabondes revient avec une programmation chargée : Bénabar, Native, Taïro, Tibz, LEJ ou encore Barbara Pravi. C'est pas moins de 11 concerts gratuits qui vont avoir lieu dans la Vienne, entre le 8 juillet et le 13 août.

Les Heures vagabondes 2022 : Bénabar, Native, Taïro, Barbara Pravi et LEJ en concert dans la Vienne

Après l'annulation du festival en 2020 et le mode Scène locale en 2021 à cause de la crise sanitaire, le festival "Les Heures vagabondes" revient en force pour l'été 2022. Le Département de la Vienne vient d'annoncer les têtes d'affiche des onze concerts gratuits, qui vont avoir lieu entre le 8 juillet et le 13 août 2022. Au programme : Bénabar, Native, Taïro, Tibz, LEJ ou encore Barbara Pravi. Un festival en partenariat avec France Bleu Poitou.

Programmation des Heures vagabondes 2022

BÉNABAR - Vendredi 8 juillet 2022 à LENCLOÎTRE, au Parc du Pontreau

TAÏRO - Samedi 9 juillet 2022 à VERRIÈRES, au Stade de la Garenne

FAUT QU'ÇA GUICHE - Vendredi 15 juillet 2022 à SAINT-BENOÎT, au Parc de Strunga

BARBARA PRAVI - Samedi 16 juillet 2022 à MONTS-SUR-GUESNES, au stade

CATS ON TREES - Mercredi 20 juillet 2022 à CHÂTELLERAULT, au Lac de la Forêt

TUNAY - Samedi 32 juillet 2022 à VALENCE-EN-POITOU, à l'Abbaye de Valence

NATIVE - Mercredi 27 juillet 2022 à INGRANDES, au Lac du Gros Cailloux

Native sera en concert Ingrandes le 27 juillet 2022 © Radio France - Régis Hervé

TIBZ - Vendredi 29 juillet 2022 à CHALANDRAY, au Site de la Maison du Temps libre

LEJ - Samedi 6 août 2022 à SAINT-MARTIN-LA-PALLU, au Complexe sportif

TIKEN JAH FAKOLY - Vendredi 12 août 2022 à VOULÊME, dans le bourg

LES NÉGRESSES VERTES - Samedi 13 août 2022 à AVANTON, au Parc Éole

France Bleu Poitou, partenaire officiel des Heures vagabondes 2022.

France Bleu Poitou est LA radio des artistes de la région. Elle intègre les titres des chanteurs et groupes locaux dans sa programmation musicale et propose chaque semaine la découverte d’un artiste ou d’un nouveau groupe dans l’émission La Nouvelle Scène France Bleu Poitou, chaque samedi à 13h, et chaque dimanche à 20h.