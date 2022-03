Les Hommes du Président en impro

A Balma et Valence d'Agen, venez découvrir Didier Landucci et Nelly B sur scène pour une improvisation théâtrale et participative. Dans Circuit Bleu Côté Culture, interview des comédiens sur France Bleu Occitanie.

Un spectacle original, hilarant et interactif alliant théâtre et improvisation virtuose avec deux comédiens hauts en couleur qui promettent une performance unique ! Le Spectacle : La France va mal, la croissance est en berne, le moral est au plus bas et la nation est sur le point de craquer. Face à cette crise, le Président de la République a une idée " géniale " : l'improvisation théâtrale ! Grand fan de cet art de l'imprévisible, il croit en ses valeurs fédératrices pour redresser le pays. Il confie alors à l'agent k (la pétillante Nelly B), assisté de Ducci (Didier Landucci) du duo Les Bonimenteurs, figure incontournable de l'improvisation, la mission secrète de se rendre dans chaque ville, chaque entreprise, chaque théâtre avec pour seul objectif de faire du bien, de remonter le moral des Français en transmettant les vertus ludiques et humanistes de l'improvisation théâtrale. Assistés du public, l'agent K et Ducci, que tout oppose, vont mener leur mission pour sauver la France.

Vendredi 1er Avril à l'auditorium de Balma (31) et samedi 2/04 à Valence d'Agen.