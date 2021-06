Les Médiévales de la Vézère à Peyzac le Moustier rythment votre été sur France Bleu Périgord

Le nouveau spectacle des Médiévales de la Vézère sera joué cet été tous les mardis et mercredis à partir du 6 juillet et jusqu'au 30 août 2021 à Peyzac le Moustier. Spectacle son et lumière avec plus de 40 bénévoles sur scène.