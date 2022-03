Les Nuits du Slam 2022 en Occitanie

« Dis-moi dix mots qui (d)étonnent ! » c'est le thème des 15 ans des Nuits du Slam en partenariat avec le Ministère de la Culture. L'Ariège, le Tarn, le Gers, et Toulouse... le programme ici.

Du 10 mars au 10 avril 2022

Jeudi 10 Mars à Albi Foyer Pascal(e) Ambic, Univerité Champollion 18h30 : Scène ouverte de slam 19h30 : Concert de T.I.N.A (There is no alternative) (Rap)

Vendredi 11/03 à La Bastide de Sérou en Ariège Salle Jean Nayrou, 19h à 23h : Streaming facebook, scènes ouvertes Slam & scènes ouvertes spoken word

Samedi 12/03 au Chorus de Toulouse. 144 Avenue de Muret, Rue de la Digue. Scène ouverte de Slam mixte et concerts de FrédériKa et aussi de Iokanaan

Retour à Toulouse le 19/03 Espace Roguet, 9 Rue de Gascogne et le 26 mars à l'écluse St-Pierre de TLse (inaugurée d'ailleurs ce soir)

31 Mars Les Ateliers, 22 rue Mérigonde, 81100 Castres.

02 Avril Médiathèque Le Houga, 1 route de Nogaro, Le Houga

Tout le programme des Nuits du Slam ici.