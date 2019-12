Les premières places pour Terres du Son 2020 sont en vente !

Tours, France

La billetterie de Terres du Son 2020 ouvre ce midi avec la mise en vente des premiers pass 3 jours.

Certes, la programmation n'est pas encore connue, mais la mise en vente de ces premiers pass de 3 jours est en quelque sorte basés sur la confiance et la renommée que le festival Terres du Son a pu nouer avec les festivaliers venus de toute la France.

Le Tarif est exclusif de 48€* au lieu de 76€. Pour en profiter, ça se passe ici.

Mais tout n'est pas payant à Terres du Son : il y a aussi l'Eco-Village : festif et convivial, vous pourrez assister à des conférences et débats, danser au rythme des concerts, aller à la rencontre des associations, partager un moment en famille à l'espace jeune public, manger bio et local au village gastronomique, découvrir les créations de nos artisans, profiter des expositions réparties sur l’ensemble du festival, ou tout simplement vous détendre au soleil et profiter d’une vue imprenable sur la Vallée de l’Indre.