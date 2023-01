Les rendez-vous conte de l’Orchestre Victor Hugo Franche-Comté : Le Siffleur - Samedi 21 janvier décembre 2023

Un spectacle humoristique de Fred Radix

Il fallait l’inventer, l e Siffleu r ose tout, donne vie à un spectacle virtuose et propose aux côtés d’une trentaine de musiciens de l’Orchestre Victor Hugo, un spectacle ovni, entre humour décalé, conférence burlesque et maîtrise du sifflet, cassant ainsi les codes pourtant bien solides de la musique classique.

Carmen, Le Beau Danube Bleu, La Truite, l’air de la Reine de la nuit… Avec force anecdotes, anachronismes et interaction avec le public, Fred Radix interprète – en sifflant bien sûr – les airs les plus célèbres de la musique - classique mais pas que ! – avec un humour absurde et décalé qui fait mouche à chaque fois.

samedi 21 janvier 2023 - 18h COMPLET Auditorium de la Cité des Arts - Besançon

Auditorium de la Cité des Arts - Besançon Dimanche 22 janvier 2023 - 16h Théâtre - Montbéliard

Distribution

Fred Radix comédien-musicien-auteur

Jean-François Verdier arrangements et direction

Jean-Michel Quoisse et Jeandrien Guyot création son

Clodine Tardy création lumière & régie générale

Prochains Rendez-vous conte :