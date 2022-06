Les Scènes d'été au Château de la Garrigue

Kendji Girac, Noëlle Perna, Pierre-Emmanuel Barré, Folle du Stade Toulousain, Fabrice Éboué, Gus l'Illusionniste, Je t'aime à l'italienne et à l'algérienne, Sœur Marie-Thérèse des Batignolles. Toute la programmation en partenariat avec France Bleu Occitanie.

En Haute-Garonne, à Villemur-sur-Tarn, Bleu Citron propose un nouveau rendez-vous incontournable : Les Scènes d'été du Château de la Garrigue. Entre Toulouse et Montauban, venez découvrir ce lieu d'exception. En plus du spectacle à 21h, les portes s'ouvrent dès 19h00 pour profiter du restaurant gastronomique L'Alton, des tapas & finger food et des hébergements.

L'Interview de Charlotte Gach

Tout le programme de cette été 2022 :

Mardi 12/07 : Kendji , l'artiste aux 4 millions d'albums vendus

, l'artiste aux 4 millions d'albums vendus Mercredi 13/07 : Noëlle Perna , l'incroyable Mado la niçoise

, l'incroyable Mado la niçoise Mardi 19/07 : Pierre-Emmanuel Barré , l'humoriste

, l'humoriste Mercredi 20/07 : Folle du Stade Toulousain , le rugby une religion

, le rugby une religion Jeudi 28/07 : Fabrice Éboué , adieu hier

, adieu hier Mercredi 24/08 : Gus l'Illusionniste , incroyable show

, incroyable show Vendredi 26/08 : Je t'aime à l'italienne et à l'algérienne , comédie

, comédie Lundi 29/08 : Sœur Marie-Thérèse des Batignolles, adaptation BD