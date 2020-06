LIVE - La Nouvelle Scène France Bleu Lorraine, le Live avec le magicien Lord Martin

Une vocation presque par hasard

Cela fait 30 ans que cet ancien élève des beaux arts de Metz a basculé dans le monde de la grande illusion "Tout à fait par hasard. Moniteur de colonie de vacances , j'ai dû improviser, un jour de mauvais temps, un spectacle pour occuper ma petite troupe." C'est comme ça qu'il est tombé dans la marmite magique.

De retour à Metz, Lionel plonge alors dans les livres consacrés à la magie pour puiser quelques facéties déconcertantes afin d'émerveiller les jeunes publics. Et c'est à cette époque qu'il prend le nom de "Kamyleon" où il sera remarqué dès ces premières représentations. C'est au même moment qu'il rencontrera Carole qui deviendra sa femme et sa partenaire de scène.

De la petite équipe d'une douzaine de personnes des débuts de Kamyleon, la troupe évolue et se déplace maintenant avec un semi-remorque de matériel et un mini bus qui transporte ce petit monde à travers la stratosphère de la grande illusion, décrochant même la palme de champion de France de magie en 2002.

Lord Martin

Deux Mandrake d'or et de cristal à son actif

Remise en question totale en 2007 après la naissance de leur premier enfant, ils créent alors le "Troisième acte", petit bijou d'humour et d'imagination qui propulsent la troupe en haut de l'affiche. A tel point que ce spectacle sera élu "meilleur spectacle de magie français" en même temps que les passages télé se succèdent sur toutes les grandes chaînes et notamment dans "Le plus grand cabaret du monde".

Vice champion du Quebec en 2018, Kamyleon recevra même la consécration ultime par deux fois en se voyant décerner un Mandrake d'or puis de cristal, l'équivalent des Oscar dans le monde de l’illusionnisme.

Après 29 ans de carrière, Kamyleon se renouvelle à nouveau et devient - comme par magie évidemment - Lord Martin, un nouveau personnage écossais entouré d'une galerie de personnages plus extravagants les uns que les autres.

En véritable Show Man, il crée un show unique, mystérieux, surprenant, extravagant. Une nouvelle manière d'aborder la magie, un sens aigu de la mise en scène, un humour décalé...et une classe so british évidemment !

