Long Ma la jument-dragonne s'est réveillée quartier Montaudran à Toulouse

On vous en parlait la semaine dernière... ça y est ! Long Ma (qui veut dire cheval-dragon en chinois), la jument-dragonne de bois et d'acier de 11 mètres et 45 tonnes conçue par la compagnie de la Machine, célèbre compagnie nantaise, s'est posée à la Halle de la Machine à Toulouse quartier Montaudran après s'être produite à Ottawa, Nantes et Calais devant des centaines de milliers de personnes.

C'est là ou la compagnie stocke ses machines animées de différentes tailles. La créature mythologique chinoise s'est "réveillée" après une longue maintenance et quelques évolutions à Nantes. Elle sera présentée officiellement au public à partir de samedi (19 février, début des vacances scolaires chez nous) et plusieurs fois par jour jusqu'à la mi-avril avec un spectacle en extérieur les 16 et 17 avril au côté de l'Araignée géante et du Minotaure devant la Halle de la Machine.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Ensuite, Long Ma regagnera la Chine au mois de mai puisqu'elle appartient à Winland, société chinoise de promotion immobilière et artistique. Pour rappel, la machine a été créée en huit mois. Une commande à l'occasion du 50e anniversaire des relations France-Chine en 2014 à Pékin.