"Madama Butterfly" : l'opéra à voir absolument pour le 15e festival Più di Voce en Périgord

Pour cette 15ème édition, le Festival Più di Voce en Périgord propose son adaptation de "Madama Butterfly", d'après l'opéra de Giacomo Puccini. Deux heures de spectacle, avec notamment, dans le rôle titre, Fabienne Conrad, soprano lyrique de renommée mondiale, accompagnée de grandes voix telles que le ténor lyrique Bruno Robba ou la mezzo-soprano Astrid Dupuis.

Ce magnifique spectacle vous racontera l'histoire d'une jeune geisha de Nagasaki qui épouse un capitaine américain, non sans péripéties : désaccord des familles, enfant caché et attente sans fin d'un retour passionnel. Les décors et costumes sont fabuleux, et conformément à la tradition du festival Più di Voce, s'adressant au plus large public, la qualité est au rendez-vous tout en adaptant ses tarifs pour tous.

Pour découvrir l'histoire de Cio-Cio-San, dite Madama Butterfly, rendez vous à 21h :

le 20 juillet à Rouffignac-Saint-Cernin-De-Reilhac, Place de la Liberté

le 22 juillet dans le parc du château de Campagne (en cas d'intempéries un repli est prévu au Pôle d'Interprétation de la Préhistoire des Eyzies)

le 24 juillet à Proissans, dans la cour de l'école

le 26 juillet au Château de Jumilhac

le 28 juillet à Plazac en contrebas de la Mairie

les 30 et 31 à Saint-Léon-sur-Vézère, Place de l'église

Les places sont à 20€ pour le tarif plein, 12€ pour le tarif réduit (étudiants et demandeurs d'emplois), c'est gratuit pour les moins de 12 ans. Une exception à Jumilhac-le-Grand : le tarif est de 25€ et de 15€ en réduit.

Pour les réservations, très vivement conseillées, vous pouvez joindre les numéros suivants : 05 53 51 13 52, 06 77 20 89 28 ou 06 83 24 88 01.