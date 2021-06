Marc Lavoine à Altigone le 15/10/2021

Entre reports et nouveautés, la salle du sud-est toulousain promet une belle énergie pour la reprise et une saison haute en couleurs. Altigone, en partenariat avec France Bleu Occitanie, dévoile ses premiers temps forts de la rentrée.

Aux portes de Toulouse, la salle de spectacle de Saint-Orens-de-Gameville (31) c'est Altigone qui propose un concert le 21 juin pour la fête de la musique dès 20h avec 3 artistes. Quelques galas de danse sont prévus fin juin / début juillet. Le 18 juin, un rendez-vous Facebook Live est programmé à 14h30 avec Common Ground, Oggy Nilz, Talin et Dan. Julia Manach est au micro d'Alban Forlot sur France Bleu Occitanie ce lundi 7 juin à 9h10.

La saison 2021-2022 reprendra le 18 septembre 2021 avec l'Esquisse, compagnie résidente. Création théâtrale originale : "stand by", écrite pendant le confinement. Ouverture de la billetterie le 24/08 (date de lancement d'un nouveau site internet). France Bleu Occitanie vous révèle que Marc Lavoine confirme sa venue le 15 octobre 2021 à St-Orens. Pablo Mira sera également sur scène le 19/11. Des spectacles jeunes publics et davantage de séances scolaires seront au programme avec aussi de la musique, de la danse et de l'humour.

Julia Manac © Radio France - Alban Forlot

