Marionnettissimo, événement France Bleu Occitanie

24e festival international de marionnette et de formes animées du 13 au 21 novembre 2021. Au programme, 26 compagnies dont 5 internationales (Allemagne, Québec, Portugal, Belgique). Des spectacles pour tous les publics et aussi un marathon Marionnette, des ateliers et rencontres.

Chaque année, ce sont une vingtaine de compagnies régionales, nationales et internationales et près de 10 000 spectateurs·trices qui sont accueilli·es à Tournefeuille, Toulouse et dans toute l’Occitanie (Blagnac, Ramonville, Launaguet, Mondonville, Poucharramet et Villeneuve-Tolosane) soit 21 lieux de représentations ! Marionnettissimo c'est plus de 90 représentations. Michel VILLÉE du collectif belge "Une Tribu" est l'invité de Circuit Bleu, Côté Culture à 9h00 sur France Bleu Occitanie pour évoquer entre autres le spectacle d'ouverture.

Chaque matin, les acteurs de la culture ont leur émission à 9h sur France Bleu. Circuit Bleu.