Dans la nuit du 8 au 9 septembre 2023, un séisme de magnitude 7 sur l'échelle de Richter a affecté la région du Haouz , la ville de Marrakech et l'arrière-pays montagneux, faisant près de 3 000 morts, plus du double de blessés sans compter les habitations, les villages et les infrastructures en ruine dans cette zone.

ⓘ Publicité

Chico & The Gypsies, organise en partenariat avec la Ville d'Arles un grand concert au profit des sinistrés du séisme.

Des invités de prestige - Levon Minassian, Hasna El Maghribia, Collectif Métissé, Maghreb Orient, Karim Tadlaoui, Bengous, DJ Abdel et de nombreuses surprises seront au programme de cette soirée caritative le 13 octobre dès 20h30 sur la scène du Théâtre antique d'Arles.

Le tarif pour assister à cette soirée est de 35 euros par personnes.

Tous les bénéfices de cette soirée seront intégralement reversés au Secours Populaire du Pays d’Arles qui œuvre directement sur place.

Infos et réservations : 04 90 49 51 76

Affiche de la soirée caritative "Maroc au Coeir"

Les locales France Bleu de la Méditerranée, le journal La Provence ainsi que France 3 et le Secours Populaire s'associent pour mettre en valeur l'événement.