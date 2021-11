Mars et Vénus à Toulouse ce vendredi 26/11

Ce vendredi 26 novembre à la Comédie de Toulouse, vous allez voir le spectacle référence sur le couple et les relations hommes-femmes "Mars et Venus". Plus de 1000 représentations. Pourquoi la femme se prend la tête, se plaint, arrive toujours à ses fins, aime les bad boys ? Pourquoi l’homme est de mauvaise foi, vantard, faible et attiré par les femmes qui ne lui correspondent pas ? Mars et Vénus vous apporteront des réponses à ces questions essentielles, à grand renfort d’éclats de rire, frustrations, malentendus, compromis, quiproquos et autres situations truculentes… Cette autopsie d’une rencontre et d’une vie de couple, pour le meilleur et pour le rire, se pose une question fondamentale : les hommes et les femmes sont-ils faits pour vivre ensemble ? Thom Trondel est sur France Bleu Occitanie.

Après 7 ans de formation théâtrale à Antony et un passage remarqué au Cours Florent, Thom Trondel se lance dans la comédie et le one man show. Il enchaine les pièces à succès tels que « Mon colocataire est une garce », « Roger, Roger et Roger ». Son one man show « Thom Trondel » s’est joué partout en France et a affiché complet pendant 2 festivals d’Avignon. On a également pu le découvrir dans plusieurs téléfilms sur les chaines nationales, dans « On n’demande qu’à en rire » avec Laurent Ruquier, ou encore dans « Groland » sur Canal+.