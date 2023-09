Max Boublil présente son spectacle vendredi 22 septembre au Royal Comedy Club et on vous offre vos places

Max Boublil est un humoriste et comédien confirmé qu'on a pu voir dans Police District, Play et les Gamins.

Habitué de la scène, Max Boublil rode actuellement son nouveau spectacle, intitulé Échauffement, qu'il présente depuis la rentrée 2023 dans toute la France. La tournée s'arrêtera au Royal Comedy Club le 22 septembre à 20 heures.

Venez découvrir cet artiste qui laisse tomber ses habits d'ado et nous raconte avec drôlerie les femmes de sa vie et sa vie d'adulte angoissé, pour notre plus grand plaisir ! Rires assurés !

Vos places sont à gagner au 03 26 48 2000 (prix d'un appel local) en écoutant France Bleu Champagne-Ardenne.

Max Boublil sera également invité de C'est ici que ça passe, vendredi 22 septembre, entre 16 et 19 heures !