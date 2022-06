Michel Drucker sur France Bleu Paris : "La passion ne fatigue pas et j'ai un cœur tout neuf"

C'est à l'occasion du Festival des Livres des Artistes, en partenariat avec France Bleu Paris, dont il est le parrain que Michel Drucker nous a fait le plaisir d'être notre invité ce matin ! Il nous en a parlé dans la matinale de France Bleu Paris aux côtés de Romain Ambro et Laurent Petitguillaume :

Après plus de 30 ans sur France 2, Michel Drucker emporte son canapé rouge sur France 3 : "Il n'y aura plus de coupures pub et l'horaire est celui que je connais bien : de 13h30 à 15h. C'est l'horaire le plus familial, c'est celui du dîner du dimanche dans la France.". Autre nouveauté également : "Je vais consacrer un Vivement Dimanche tous les mois à de grands artistes qui me manquent. Je commence par Bourvil, Gabin, la tribu Brasseur, Christophe ou encore Pavarotti". Mis à l'honneur également chaque semaine dans la nouvelle saison : les acteurs de séries... "Je vais faire venir 2 ou 3 acteurs de séries chaque semaine. Ils font 2 à 3 millions de téléspectateurs et ils ne sont jamais invités dans les talkshows parisien". À retrouver également : une pastille des Bodin's et... de la magie !

Il évoque également son spectacle, en partenariat avec France Bleu : "De vous à moi" à découvrir au Théâtre Marigny, mais aussi les nouveaux humoristes. Le replay de notre émission est disponible juste ici à la date du 22 juin.