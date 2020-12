Micheline de Cany-Barville représente la Normandie au concours Super mamie France

Micheline Le Berthier, 65 ans, ancienne factrice à la retraite, est une mamie dynamique: sportive, elle est également présidente des jardins familiaux de Cany-Barville, et sur le terrain pour soutenir différentes causes.

Il y a un an, le 8 décembre 2019 au Casino de Fécamp, Micheline, accompagnée de sa fille Erika et de son petit-fils de 11 ans, Marius-Auguste, a remporté le titre de Super Mamie Seine- Maritime 2019.

Micheline Le Berthier Super Mamie Seine-Maritime 2019

Suite à l'élection, elle devait partir en voyage en Tunisie. Mais la crise sanitaire mondiale en a décidé autrement.

Micheline Le Berthier sur France Bleu Normandie avec Serge Baillivet Copier

Ce samedi, elle va représenter la Normandie lors du concours national à Saint-Martin-de-Crau dans les Bouches du Rhone.

Les candidates seront sur place mais la cérémonie se fera sans public en vidéo sur internet.

Depuis 24 ans , Fabienne Ollier organise ce concours et cette année, le jury est présidé par la chanteuse Jeane Manson.

Vous allez pouvoir voter pour Micheline ce samedi 12 décembre de 18h à minuit sur la page Facebook Super Mamie France.