Miss Excellence France 2023 : dernières répétitions avant l'élection en Charente

« On compte jusqu’à huit, et on enlève le masque. » Au casino de Châtelaillon (17), l'immense salle de réception du premier étage s'est transformée en piste de défilé. Sous l'écharpe en bandoulière, les 22 Miss Excellence régionales n'ont pas encore enfilé leurs habits de gala. C'est en tenue de sport et baskets qu'elles enchaînent les chorégraphies sur le parquet en bois. Ce sont les dernières répétitions avant l’élection de Miss Excellence France 2023, présentée par Philippe Risoli ce samedi 29 avril à 20h, à la salle du Castel à Châteaubernard. Pour cette 13ème édition du concours, après un séjour d’intégration de cinq jours en Corse, les candidates sont en Charente-Maritime depuis une semaine pour préparer le show.

"Séduire le jury"

"Ce n’est pas forcément très difficile, mais il faut être très rigoureuse", sourit Mélanie Siret entre deux défilés fictifs. A 21 ans, la jeune femme originaire de Tonnay-Charente, à côté de Rochefort, est la Miss Excellence de la région Poitou-Charentes. A l’entendre, l’idée de concourir à domicile n’est pas plus stressante que ça, elle est surtout fière de pouvoir représenter sa région natale. "J’ai vu l’affiche du casting par hasard sur les réseaux sociaux, et je me suis lancée, explique-t-elle. Il y avait une taille minimum, 1 mètre 68. Il faut aussi éviter les piercings, et si on a des tatouages, il faut qu’on puisse les cacher. Donc c’est quand même un concours assez accessible."

Lydie Enguehard, ancienne candidate au concours Miss France 2000, chorégraphie la soirée de l’élection. © Radio France - Camille Chabot

Par groupes de cinq, les Miss révisent la dernière chorégraphie, celle des finalistes, pendant que la musique du film James Bond Skyfall s’échappe d’une grosse enceinte. "Vous devez être glamour, sexy, insiste Lydie Enguehard, la chorégraphe qui met à profit son expérience d’ex-Miss pour conseiller les candidates. Nous préparons six tableaux en seulement cinq jours. Les filles doivent être souriantes, élégantes. Le plus important, c’est de trouver la petite différence qui permettra de séduire ou de charmer le jury."

Des règles restrictives

Ce concours associatif a été créé en 2010 par Geneviève de Fontenay, après son départ de Miss France. Et les deux défilés se distinguent d’autant plus que les règles du plus célèbre des deux concours ont évolué cette année. Désormais, toutes les femmes, sans distinctions, peuvent candidater pour participer à Miss France. Il n’y a plus de limite d’âge, les femmes transgenres sont acceptées, et il y a la possibilité d’arborer des tatouages. Au contraire, chez Miss Excellence France, les règles sont plus restrictives : les prétendantes au titre qui s’inscrivent aux compétitions régionales doivent avoir entre 17 et 25 ans, être célibataires et sans enfants, et doivent être nées avec un état-civil féminin.

Elue Miss France en 1968, Christiane Lillio a suivi Geneviève de Fontenay "par fidélité" et préside désormais le Comité National de Miss Excellence France. Elle balaie les critiques en conservatisme d'un revers de main. "Ces concours ouvrent des portes dans le mannequinat, le cinéma. Comment voulez-vous faire une carrière quand vous devez déjà vous occuper d’enfants ? Et les personnes trans, je n’ai absolument rien contre. Mais laissons les concours de beauté actuels à nos jeunes filles nées de sexe féminin, argumente-t-elle. On ne cherche pas des bimbos, ni des filles qui soient des femmes-objet. Surtout pas ! Il n’y a pas de moule pour devenir Miss."

Il est possible de voter pour une des candidates sur le site du concours . Ces résultats seront pris en compte pour la sélection des 12 finalistes. La soirée sera diffusée en ligne et sur certaines chaînes de télévision locale. La Miss Excellence qui remportera l'écharpe sera ensuite invitée un peu partout en France, et couronnera les Miss régionales de la prochaine édition de l'élection.