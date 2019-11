Miss France 2020 : la Vendéenne Yvana Cartaud se prépare pour l’élection

Vendée, France

Elle s'appelle Yvana Cartaud, c'est une Vendéenne de 18 ans et c'est elle qui va représenter la région Pays de la Loire au concours Miss France 2020. Yvana Cartaud va s'envoler à Tahiti ce dimanche 17 novembre avec les 29 autres prétendantes à la couronne pour un séjour d'une semaine et demie.

Depuis qu'elle a été élue miss Pays de la Loire, en septembre dernier, le quotidien de la jeune lycéenne a changé. Par exemple, elle est reconnue dans la rue "ça peut-être difficile au début parce quand on ne s'y attend pas, on n'est pas forcément à son avantage, mais on s'y fait vite et franchement, c'est même plaisant" affirme la femme de 18 ans.

Sur les réseaux sociaux, le nombre d'abonnés a explosé

Cette popularité croissante se mesure aussi sur les réseaux sociaux "le nombre d'abonnés a explosé, je reçois énormément de messages, il faut faire attention parce que certains ne sont là que par intérêt". Depuis quelques semaines, elle est concentrée sur l'élection et vit un rêve "on apprend à se maquiller et à se coiffer, on parle avec des personnalités, un député par exemple, ce n'est pas banal à 18 ans". Entre le 17 et le 28 novembre elle sera à Tahiti avant de revenir en France pour l'élection le 14 décembre, à Marseille. "J'aimerais gagner, c'est vrai que c'est un objectif" lâche Yvana Cartaud du bout des lèvres. La Vendéenne a beaucoup d'objectifs "devenir avocate en droit international, c'est aussi un rêve".