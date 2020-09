Monica Bellucci sur la scène du Nouvel Atrium ce vendredi 9 octobre.

A travers le spectacle "Lettres et Mémoires", c’est la vie intense de la grande cantatrice Maria Callas qui défile sous nos yeux et dans nos oreilles, grâce à l’inimitable timbre de voix de Monica Bellucci, sur la scène intimiste du Nouvel Atrium de Saint-Avertin.

Maria Callas en 1957 - Inconnu

« Un jour, j’écrirai mon autobiographie, je voudrais l’écrire moi-même afin de mettre les choses au clair. Il y a eu tellement de mensonges dits sur moi…» Maria Callas

De l’enfance modeste à New-York de Maria Callas aux années de guerre à Athènes, de ses discrets débuts à l’opéra aux sommets d’une carrière planétaire entachée par les scandales et les épreuves personnelles, de l’amour idéalisé pour son mari à sa passion enflammée pour Onassis, ce récit unique nous fait découvrir pour la première fois l’histoire vraie derrière la légende. Se dévoile tantôt Maria, la femme vulnérable, déchirée entre sa vie sur scène et sa vie privée, tantôt Callas, l’artiste victime de son exigence et en perpétuelle bataille avec sa voix, et qui, malgré la solitude parisienne de ses dernières années, continuera de travailler sans relâche jusqu’à son dernier souffle, à l’âge de 53 ans.

L’autoportrait bouleversant et fascinant de la plus grande voix du XXe siècle, incarnée sur la scène du Nouvel Atrium par la voix envoûtante de Monica Bellucci.

"Maria Callas, Lettres et Mémoires"

Vendredi 9 octobre 2020 – 20h30

Nouvel Atrium

Plein tarif : 35€ ; réduit : 31€ ; Passeport Culturel Etudiant : 25€