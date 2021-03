Landes : Mont-de-Marsan rejoint le mouvement des théâtres occupés

Une cinquantaine de villes ont désormais leur salle de théâtre occupée au nom de la défense du monde de la culture et des spectacles. Une liste à laquelle Mont-de-Marsan vient de s'ajouter ce mardi.

Devant le théâtre Le Molière, en plein centre-ville de Mont-de-Marsan, les acteurs de la culture se sont donnés rendez-vous ce mardi 16 mars, à midi. Le mot d'ordre est simple : une réouverture des salles de spectacles immédiate. Sur les grilles de chantier disposées autour de la place Charles de Gaulle, ce slogan affiché sur des cartons en lettre capitale : "théâtres occupés humains libérés".

Ils étaient un peu plus d'une cinquantaine à écouter Grégori Baquet, juché sur l'escalier de l'ancienne bibliothèque, face au théâtre. Fondateur de la compagnie de théâtre installée à Mont-de-Marsan "La compagnie Vive" et l'un des initiateurs du mouvement, Grégori Baquet appelle à une réouverture des salles de spectacles. "Les gens ont besoin de culture. Cela fait un an que les théâtres sont fermés, il n'y plus ce lien entre les citoyens. Il faut rouvrir sinon les gens deviennent fous" ajoute-t-il.

Les revendications du mouvement ne sont pas encore arrêtées. Les personnes mobilisées souhaitent avant tout la réouverture des théâtres mais aussi l'acquisition de nouveaux droits pour les précaires du monde de la culture et la prolongation de l'année blanche qui maintien les droits de l'allocation chômage des intermittents.

Une assemblée générale a ensuite eu lieu dans Le Molière pour décider de la suite à donner au mouvement. Au programme de ces prochains jours : l'occupation du théâtre tous les jours entre 15h et 17h et un rassemblement Place Saint Roch samedi entre 10h et 12h. Enfin, une Assemblée Générale extraordinaire se tiendra samedi au Molière à 16h.