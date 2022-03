Morgane Cadignan à Toulouse le 18/03

Ce vendredi 18 Mars 2022, Morgane Cadignan est à la Comédie de Toulouse. Elle connaît bien la ville rose avec ses amis et nous confie ses moments sympas dans le sud-ouest. Le 24 avril vous la verrez aussi au Casino de Toulouse pour un plateau d'artistes de la radio France Inter, où elle tient un billet d'humeur dans "La Bande Originale". Sur France Bleu Occitanie, Morgane Cadignan était notre invitée à 9h00.

Retour sur les angoisses d'une génération qui a le cul entre deux chaises. Contradictions, faux semblants et clins d'œil aux années 2000 : un spectacle à mi-chemin entre stand-up et Brive la Gaillarde. Vous n'en avez pas marre de sortir de chez vous tous les jours avec votre costume de citoyen parfait ? Elle, si ! A 30 ans, Morgane se pose plein de questions sur la société et sa place dans un monde de plus en plus compliqué. Et toutes ces interrogations, elle a souvent la flemme d'y répondre. Non parce que la pression, ça va deux minutes. L'astrologie aussi ça va deux minutes. Ah oui, et faut qu'on parle des gens qui dansent le Madison, là-dessus on a un vrai problème. Bon. Asseyez-vous. On va prendre un verre parce que ça risque de prendre un moment. On est combien ? On va prendre une bouteille du coup.