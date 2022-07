Musicalarue, le rendez-vous incontournable de l'été à Luxey pour la musique et les arts de la rue

Comme chaque année, le festival Musicalarue se déroule haute lande durant trois jours en mêlant arts de la rue et musique. L'édition 2022 a lieu les 29, 30 et 31 juillet.

Pendant 3 jours, les festivaliers déambulent de scène en scène pour s'en mettre plein les yeux avec des spectacles tout aussi différents qu'originaux.

Plus qu'un festival, un lieu de rencontres et de partages

Quand un petit village de 700 habitants se transforme en un gigantesque festival reconnu le temps de trois jours, le pari fou qui fait la fierté et le bonheur des luxois. Au-delà de la qualité des artistes - finement sélectionnés par les équipes de Bastien Perez (programmateur musical) et Bruno Brisson (programmateur des arts de la rue) - c'est l'ambiance bon enfant, voire familiale, qui règne au sein de ce festival et de son équipe. Bénévoles et organisateurs se délectent chaque année de ces trois jours de fêtes de la vie et de l'art en bichonnant leurs artistes et leurs festivaliers pour que chacun rentre avec des étoiles plein les yeux.

Aurélie, bénévole au Festival Musicalarue © Radio France - Anaïs Genin

Bruno Brisson, programmateur des arts de la rue © Radio France

Musicalarue c'est le 29, 30 et 31 juillet 2022

Infos, actus et billetterie : Musicalarue