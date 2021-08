Musique, théâtre, jeux, du 5 au 8 août, c'est Les Nuits de Saint Sauveur !

100% icaunais, une chaîne d'invités tous plus passionnants les uns que les autres : le premier invité nous indique qui il souhaite que nous invitions, et ainsi de suite !

Pamphile, Noémie et Marie-Ange nous présentent le festival les Nuits de St Sauveur du 5 au 8 août, à St Sauveur-en-Puisaye ; un festival pour toute la famille, entre ateliers et concerts, théâtre et scène "tremplin".

On n'est pas bien là, avec vue sur le lac et les voiliers ?

Clémentine et Julien Moreau sont les patrons de l’Auberge du Lac, sur les rives du lac du Bourdon à St Fargeau. Ouvert tous les jours l'été, sauf le mardi, il sera aussi possible d'y manger hors saison avec en projet des soirées concert.

Le domaine Langlois est un domaine familial depuis 1950

Catherine Langlois nous présente le domaine familial, entre côteaux du Giennois et Pouilly-Fumé, la production est en conversion à l'agriculture biologique depuis 2 ans.

A la Balade Gourmande de St Fargeau, on peut aussi y boire un coup maintenant !

David nous présente le magasin de produits régionaux, La Balade Gourmande, à St Fargeau. On y trouve de l'épicerie fine et des produits régionaux et du terroir de Bourgogne et d'ailleurs, et pendant l'été, la boutique vend aussi des glaces !