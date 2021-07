Nîmes : "Les Nuits de Nemaus", c'est pour bientôt !

Les galères romaines attirent déjà l'attention des touristes devant les arènes de Nîmes. "Les Nuits de Nemaus" reprennent du service les 5, 6, 9 et 10 août 2021 dès 21h30. Annulé l'année dernière pour cause de crise sanitaire, ce spectacle vivant regroupant plus de 200 comédiens, danseurs et cascadeurs professionnels, pourra à nouveau ravir petits et grands.

Le spectacle d'1h30 à la nuit tombée retrace l'histoire de la ville de Nîmes depuis l'Antiquité jusqu'au XIXe siècle. Au programme, des danses, des représentations équestres, des projections d'images dans une ambiance sonore et lumineuse. Dans ce décor unique qui a d'ailleurs inspiré l'évènement, les épisodes fondateurs de la ville seront retracés, de l'union des Volques et des romains pour combattre les barbares jusqu'à l'invention du Denim.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Et il reste encore des places pour les quatre soirs sur le site de réservation. Attention, depuis le 21 juillet le pass sanitaire est obligatoire pour entrer dans les arènes.