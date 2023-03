Nos idées de sorties pour votre weekend en Gironde les 10, 11 et 12 mars

France Bleu Gironde a sélectionné les meilleurs spectacles pour votre weekend ! "Miroir", le « Nouveau spectacle » de Kev Adams à Arkea Arena, « Sur la route enchantée » avec Chantal Goya au Femina de Bordeaux et le tribute Queen Extravaganza au Pin Galant de Mérignac.

Kev Adams à Arkea Arena

J’ai toujours détesté me regarder dans un miroir ! Mon image me perturbe. Dans le reflet je vois cette personne mi-homme mi-enfant qui refuse de grandir ! Je vois des rides qui apparaissent, et des cheveux qui disparaissent et ça me rappelle que rien n’est éternel ! Dans le reflet je vois aussi des bourrelets et ça me rappelle que je n’aurais pas dû reprendre des pâtes hier soir. Surtout que j’avais déjà dîné une heure avant ! Quand je me regarde dans le miroir, je vois aussi le visage de mon petit frère qui disparaît peu à peu, et celui de mon père qui apparaît peu à peu. Et je vois ma mère, derrière moi, qui se demande « pourquoi il parle tout seul devant son miroir depuis 10 minutes ?? » Il paraît qu’on ne se voit jamais comme on est vraiment ! Comment, vous, me voyez-vous ? 13 ans qu’on se connaît mais le Kev Adams que vous connaissez, moi, je ne le connais pas ! Je n’ai jamais pu revoir un de mes spectacles ou un de mes films (un point que j’ai en commun avec mes haters !)… Ça m’effraie et pourtant ça me définit ! Alors il était temps de le faire ! Temps de me regarder dans le miroir pour me confronter à ce que je suis devenu et pour y voir aussi le reflet de ce qu’est devenu le monde qui m’entoure. Il était temps de lâcher prise et de vous présenter le vrai moi ! (Kev Adams). A Arkea Arena à Floirac, vendredi 10 mars à 20h30. Tarifs de 39 à 59€.

Chantal Goya au Femina de Bordeaux

Retrouvez le grand ballet de Polichinelle, Bécassine , le Chat Botté, Snoopy, Pandi-Panda, les Pieds Nickelés, Jeannot Lapin, Loup Loup… et même Guignol pour un merveilleux spectacle plein d’émotions de Jean-Jacques Debout. Les enfants suivent sur "La route enchantée" l’héroïne de toujours, interprétée par Chantal Goya, alias Marie-Rose. Vêtue de sa célèbre robe rose, elle entraîne les petits et les grands dans ses aventures pleines de rencontres surprenantes… Sur la Route Enchantée, Marie-Rose crée un univers fantastique entre forêt de Brocéliande et château du Chat Botté, depuis lesquels nous retrouverons nos personnages préférés en chanson. Venez tous avec nous sur cette belle Route Enchantée, Chantal Goya vous attend ! Au théâtre Femina de Bordeaux , samedi 11 mars à 14h30. Tarifs à partir de 30€.

Queen « Extravaganza » au Pin Galant de Mérignac

Évoquer le nom de Queen, c’est invoquer une légende. C’est revoir sur scène un Freddie Mercury iconique, dansant sous le martèlement d’une batterie et des riffs électriques que rien ne semblait pouvoir arrêter. C’est entendre la clameur des stades aux quatre coins du monde. Seul groupe officiel produit par le légendaire batteur Roger Taylor et le célèbre guitariste Brian May, Queen Extravaganza ce sont cinq musiciens de talent. Charisme, énergie, passion, il n’en fallait pas moins pour rallumer la flamme d’un des groupes les plus populaires de l’histoire. En concert, plus de vingt classiques de Queen sont repris parmi les plus grands succès du groupe : « Bohemian Rhapsody », « Under Pressure », « We Will Rock You », « We Are the Champions », « A Kind of Magic », « Radio Ga Ga », « Somebody to Love », ou encore « Killer Queen »..., des chansons immortelles qui renaissent de leurs cendres dans un concert explosif et avec toute leur complexité vocale originelle. Un tour de force pour ce groupe d’exception, qui nous fait définitivement penser que oui, The Show Must Go On ! Au Pin Galant de Mérignac , samedi 11 mars à 20h00. Tarifs de 46€50 à 68€50.