Nos idées de sorties pour votre weekend en Gironde les 12, 13 et 14 mai 2023

France Bleu Gironde a sélectionné les meilleurs spectacles pour votre weekend : Fabrice Eboué dans « Adieu hier » au théâtre Femina de Bordeaux, de la magie avec Zack et Stan au Casino Barrière de Bordeaux-Lac et le retour de la pièce culte « Bouge ton cube » au Molière à Bordeaux !

Fabrice Eboué au Femina de Bordeaux

Réseaux sociaux, militantisme exacerbé, cancel culture, et la dernière pandémie planétaire n’auront fait qu’accélérer l’émergence du nouveau monde… Un nouveau monde dans lequel Fabrice Eboué se sent légèrement dépassé… Après le succès de « Plus Rien à Perdre » et cette longue période de pandémie, Fabrice Eboué revient sur scène avec son quatrième et nouveau spectacle ! La plume acérée et l’art de rire de tout de Fabrice Eboué nous garantissent de partager un moment d’humour mémorable ! Au théâtre Fémina de Bordeaux, vendredi 12 mai à 20h30. Tarifs de 35 à 41€.

FABRICE ÉBOUÉ « Adieu hier »

Zack & Stan au Casino Barrière de Bordeaux-Lac

Zack & Stan, les sales gosses de la magie , lauréats du Prix de l’originalité au Championnat de France de la Magie 2019 présentent leur nouveau spectacle : un cocktail d’humour, de grandes illusions et de suspense. Ces deux garnements ne prennent jamais autant de plaisir que lorsqu’avec leurs tours bluffants et inattendus, ils prennent en otage toute une salle. Le public en redemande ! Un spectacle pour toute la famille où la magie ne piquera peut-être pas que vos yeux. Au Casino Barrière de Bordeaux-Lac , samedi 13 mai à 20h30. Tarifs à partir de 27€.

Zack & Stan - Bande-annonce "Qui sommes-nous ?"

« Bouge ton cube » au théâtre Molière de Bordeaux

Alex est pilote de ligne mais garde les pieds sur terre, Irène est hôtesse de l'air mais elle est blonde, alors imaginez l'angoisse quand un mystérieux cube noir explose la toiture et atterri avec fracas dans le salon du couple ! Envahis par une brochette de personnages tous plus fous les uns que les autres, c'est un déferlement d'événements déjantés que subissent nos deux amoureux. Une comédie hilarante aux frontières du réel signée Nadia Bourgeois et Xavier Viton au Molière de Bordeaux , samedi 13 mai à 20h00 et jusqu’au 27/05. Tarifs de 19 à 24€.

Teaser Bouge ton cube