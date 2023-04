Nos idées de sorties pour votre weekend en Gironde les 14, 15 et 16 avril

France Bleu Gironde a sélectionné les meilleurs spectacles pour votre weekend ! Un bon goût de terroir avec Les Bodin’s à Arkéa Arena, Xavier Viton dans « Les hommes viennent de Mars, les femmes de Vénus » sur la scène du Molière et « Destination cosmos » à voir en famille à la Base sous-marine de Bordeaux.

Les Bodins à Arkéa Arena à Floirac

Bienvenue à la ferme ! Ecrit, mis en scène et interprété par Vincent Dubois et Jean-Christian Fraiscinet, le phénomène burlesque ‘’Les Bodin’s Grandeur Nature’’ triomphe dans toute la France depuis déjà huit ans ! Vite adopté par un public souvent hilare et ému, le spectacle a déjà enthousiasmé plus de deux millions de spectateurs à travers l’Hexagone. Si vous ne l’avez pas encore découvert ou si voulez revoir une dernière fois les Bodin’s dans la plus dingue de leurs créations en tournée grandes salles, il est encore temps de le faire en réservant vos places pour les ultimes représentations bordelaises à Arkéa Arena les 14, 15 et 16 avril. Tarifs de 46 à 55€ ! Ne les ratez pas !

Les hommes viennent de mars, les femmes de Vénus !

Mars, Dieu de la guerre. Venus, Déesse de l'amour. En quoi hommes et femmes sont-ils différents ? Avec deux millions de spectateurs, ce spectacle inspiré du Best-seller de John Gray est devenu une véritable référence ! A l’heure où les rapports hommes-femmes sont questionnés, décortiqués, voire malmenés, ce spectacle, prouve que l’égalité est bien en marche, que le couple est loin d’être un schéma ringard, et qu’au-delà des orientations sexuelles de chacun, tout le monde court après la même chose : l’amour ! Vous échangerez des regards… Vous vous donnerez des coups de coudes… Vous allez sourire et éclater de rire et parfois vous vous surprendrez à réfléchir… Vous en apprendrez certainement plus sur les arcanes des logiques masculines et féminines et vous vous exclamerez

vraisemblablement : "Ah si on avait compris tout cela plus tôt..." ! Interprété ici par Xavier Viton, avec l’aimable complicité de son fameux auteur et créateur Paul Dewandre, ce show unique de par la forme qu’il utilise et le fond qu’il véhicule s’inscrit plus que jamais dans notre époque. Au théâtre Molière de Bordeaux , vendredi 14 et samedi 15 avril à 20h30. Tarifs de 19 à 26€50.

Destination Cosmos à Bordeaux !

L’exposition immersive « Destination Cosmos » est de retour aux Bassins des lumières, à la Base sous-marine de Bordeaux jusqu’au 29 avril avec France Bleu Gironde ! Des premiers peuples à avoir observé les étoiles en passant par l’alunissage d ’Apollo 11 , l’envie de découverte spatiale de l’humanité ne cesse de croître. Cette exposition va vous plonger dans un dédale d’étoiles, de planètes, nébuleuses et supernovas. Un voyage unique qui débute au cœur de la forêt tropicale guyanaise et prend fin aux confins de l’univers. Après avoir quitté la Terre, vous êtes invités à sillonner les canyons martiens aux côtés des rovers (véhicule conçu pour explorer la surface d’un corps céleste), plonger au cœur de Jupiter, survoler les anneaux de Saturne puis dépasser les frontières de notre système solaire afin d’explorer l’immensité de notre univers. Totalement immergé dans l’image et la musique, laissez-vous emporter dans une aventure spatiale inédite ! Aux Bassins des lumières à la Base sous-marine de Bordeaux . Du lundi au samedi de 17h15 à 21h, jusqu'au 29 avril. Tarifs de 7 à 13€50.

