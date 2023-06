Nos idées de sorties pour votre weekend en Gironde les 16, 17 et 18 juin !

France Bleu Gironde a sélectionné les meilleurs spectacles pour votre weekend ! De l’humour avec « Boys, boys boys » de Florence Foresti à Arkéa Arena, « Booder is back » au Femina et « Le syndrome de l’Ecossais » aux Salinières de Bordeaux.

Florence Foresti à Arkéa Arena à Floirac

Après "Epilogue", Florence Foresti revient enfin sur scène avec son nouveau spectacle intitulé « Boys, Boys, Boys », directement inspité du tube de la chanteuse Sabrina en sorti en 1987 et dans lequel elle clame haut et fort son amour des hommes… 25 ans après le début de sa carrière, l’humoriste ose un joli clin d’œil à Marylin Monroe et aborde dans ce nouveau seul en scène la cinquantaine avec humour et dérision. Tout y passe : le célibat qui aujourd’hui n’en est plus un, le rapport d’âges dans le couple, l’adolescence de sa fille, ses techniques de drague, sa vue qui baisse, la religion, la place des femmes ou le pouvoir de l’argent… On adore ! A Arkéa Arena , vendredi 16 juin à 20h00. Tarifs de 35 à 75€.

Booder is Back !

Grâce à son humour toujours aiguisé, son autodérision Booder vous donne son ressenti de la vie dans cette ” société de beaux gosses “. Après le succès ses rôles au cinéma dans “Neuilly sa mère” et “Beur sur la ville” et après le carton de sa pièce de théâtre “La grande évasion”, Booder revient à ses premiers amours : le one man show, pour votre plus grand plaisir. Son expérience dans le domaine artistique, ses rencontres, son fils, son pays d’origine, tout y passe. Au théâtre Femina de Bordeaux , vendredi 16 juin à 18h00 et 21h00. Tarif à partir de 29€.

Le syndrome de l’Ecossais

Créée en 2016 au Théâtre des Nouveautés à Paris avec Bernard Campan , Florence Darel, Thierry Lhermitte et Christiane Millet, cette comédie efficace, écrite par Isabelle Le Nouvel arrive à Bordeaux ! Bruno et Florence reçoivent Sophie et Alex pour fêter un anniversaire, mais rien ne se passera comme prévu entre l’auteur à succès, le brillant chef d’entreprise et leurs épouses. Et lorsqu’en plus Bruno sert à Alex un vieux whisky écossais, alors qu’il est sous médicament, la soirée tourne à la catastrophe. Une réjouissante cascade d’incidents va rapidement transformer la réunion de famille en une nuit folle où les secrets, les bouteilles et les non-dits vont voler en éclats jusqu'à amener les deux couples, pris dans un irrésistible tourbillon, à formuler les projets les plus inattendus... Au théâtre des Salinières de Bordeaux, les 16, 17 et 18 juin à 20h30. Tarif à 24€.

