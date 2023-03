Nos idées de sorties pour votre weekend en Gironde les 17, 18 et 19 mars

France Bleu Gironde a sélectionné les meilleurs spectacles pour votre weekend ! M, « En rêvalité » en concert à Arkéa Arena à Floirac, du théâtre avec « Chacun sa croix » aux Salinières et Alex Jaffray seul en scène au Femina de Bordeaux.

ⓘ Publicité

M à Arkéa Arena à Floirac

M est de retour sur scène ! Vingt-quatre premiers concerts complets dont treize à Paris aux Folies Bergère. Aujourd’hui, sa tournée se prolonge avec plus d’une trentaine de dates dans les Zéniths et Arénas de France, Belgique et Suisse. M qui a sorti un nouvel album intitulé « Rêvalité » va nous entraîner dans son univers imaginaire et poétique, accompagné d'un nouveau groupe de musiciens. Parmi lesquels, Gail Ann Dorsey , l’ancienne bassiste de David Bowie ! Vendredi 17 mars à Arkéa Arena à Floirac à 20h00. Tarifs de 35 à 72€.

-M- Dans Ta Radio (Clip Officiel) - Part 2

Chacun sa croix au Théâtre des Salinières de Bordeaux

La pièce culte de Jean-Christophe Barc enfin à Bordeaux ! Le pitch ? A Saint-Crépin, rien ne va plus… On annonce la fermeture du café-tabac-épicerie. Il faut réagir, et vite. Le maire, incompétent notoire, est bien incapable de trouver une solution. Mais qui peut sauver la situation ? Il faudrait trouver d'urgence un jeune couple pour rouvrir l'épicerie et reprendre le café-tabac. Avec l'arrivée inopinée de Rosa, une ex-taularde belle comme un cœur et débrouillarde à souhait, la maladresse musicale de Victor, le benêt du village, les talents culinaires de Janine, la bonne du curé, et surtout le dynamisme de l'abbé Caporal, le curé du village plutôt « Grande gueule », sorte de « Don Camillo » moderne, les résultats dépasseront toutes les espérances. Mais à quel prix ? « Bien mal acquis ne profite jamais », affirme le proverbe. Pas si sûr ! Vendredi 17 et samedi 18 mars au théâtre des Salinières de Bordeaux et en tournée en Gironde jusqu’au 29 avril. Tarifs de 11 à 24€.

CHACUN SA CROIX - Théâtre des Salinières

Alex Jaffray au Femina de Bordeaux

Le Son d’Alex, c’est un voyage à travers la bande son de votre vie. C’est aussi un sampleur gavé de musiques et des vannes pour voyager de la préhistoire à Gilbert Montagné , des Daft Punk à Booba en passant par Eagles, Ennio Morricone ou encore Maître Gims.1/3 de musique, 1/3 de vannes, et 1/3 de « il faut venir le voir » parce que comme l’a dit Ennio Morricone « La musique n’est pas une science, mais une expérience » ! Vous allez enfin comprendre, grâce à Alex Jaffray pourquoi le vrai patron de la musique, c’est Jean Seb, Jean Seb Bach ! Vous allez découvrir que les Lac du Connemara est une chanson éthylotest, si vous la chantez, c’est que vous êtes bourrés ! Vous aurez enfin la preuve que la musique est un métier d’escroc car les DJs et les braqueurs de banques utilisent la même phrase : « Put your hands up in the air, Put your hands up in the air » ! On ressort du Son d’Alex avec des anecdotes véridiques pour briller dans les diners en ville et la recette pour écrire le tube de l’été prochain ! Au théâtre Femina de Bordeaux , samedi 18 mars à 20h30. Tarifs à partir de 33€.

Le Son d'Alex Jaffray à la Nouvelle Ève