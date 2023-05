Nos idées de sorties pour votre weekend en Gironde les 19, 20 et 21 mai

France Bleu Gironde a sélectionné les meilleurs spectacles pour votre weekend ! Le Bordeaux Geek Festival au Parc des expositions de Bordeaux-Lac, Aya Nakamura, la chanteuse française la plus streamée à Arkéa Arena à Floirac, et la 26ème édition du festival Musicacité au prieuré des Bénédictins de La Réole.

Bordeaux Geek Festival 2023 à Bordeaux

Culture de masse depuis 50 ans, la pop culture a envahi notre quotidien à grands coups de sabre laser et de One For All. Aujourd’hui, 4 films sur 5 au box-office sont issus de la culture geek, 1 livre sur 4 acheté en France est un manga, 1 Français sur 2 joue aux jeux vidéo. Des chiffres en constante augmentation et qui dénotent bien l’intégration de cette culture à notre quotidien. Du « Voyage dans la Lune » de Georges Méliès en 1902, à « Super Mario Bros », le film en 2023, venez découvrir la culture geek dans son ensemble, pour toutes pendant cette neuvième édition du Bordeaux Geekfest ! Fans de science-fiction, passionnés de comics, de mangas , de jeux vidéo ou simples curieux, ne manquez pas cette nouvelle aventure les 19, 20 et 21 mai 2023 au Parc des Expositions de Bordeaux-Lac !

Aya Nakamura à Arkéa Arena

En 2021, Aya Nakamura a franchi le cap symbolique du milliard d'écoutes sur Spotify. Un record pour une artiste francophone. Aujourd'hui, son répertoire combine plus de 6 milliards de streams. Elle a signé trois albums à succès, dont l’un (« Nakamura », 2018) s’est écoulé à un million et demi d’exemplaires, obtenant un disque de diamant en France, et un autre disque de diamant à l’export. Seule artiste française à avoir été invitée lors du dernier concert d’Alicia Keys à Paris, Aya Nakamura est de retour en tournée avec « DNK », son quatrième album qu’elle présentera lors d’un concert exceptionnel à Arkéa Arena à Floirac le 21 mai 2023. Tarifs de 45€50 à 95€.

Festival Musicacité à La Réole

Depuis 26 ans, dans le cadre prestigieux du Prieuré des Bénédictins de La Réole, Musicacité invite les plus grands interprètes de musique classique ! Au programme de cette nouvelle édition : Ludmila Berlinskaïa et Arthur Ancelle (Piano 4 mains) et le Quatuor Van Kuijk (Cordes, 1er prix au concours international de Trondheim 2012 et de Londres en 2015). A La Réole , les samedi 20 et dimanche 21 mai. Une visite guidée gratuite de la cité médiévale est également proposée samedi 20 mai par un guide conférencier. Départ de l'église à 14h00. Cocktail dînatoire de 19h30 à 20h45. Réservation conseillée ! Tarifs : 20 € le concert ou 35 € les 2 concerts. Gratuit pour les moins de 12 ans.

