Nos idées de sorties pour votre weekend en Gironde les 2, 3 et 4 juin !

France Bleu Gironde a sélectionné les meilleurs spectacles pour votre weekend ! Le festival Musik à Pile qui fête son premier quart de siècle, La comédie musicale « Grease » au théâtre du Casino Barrière de Bordeaux-Lac, Lou en concert au théâtre Femina de Bordeaux.

Festival Musik à Pile 2023

Pour fêter les 25 ans du festival toute l’équipe de « Musik à Pile » vous donne rendez-vous les 2 et 3 Juin 2023 à BOMA, le quartier général culturel de Saint-Denis-de-Pile dans le Libournais, pour 2 jours de concerts, de spectacle vivant et de fête champêtre. Au programme cette année, des têtes d'affiche exceptionnelles comme Charlie Winston, la chanteuse Zaho de Sagazan , et Skip The Use, mais aussi de nouveaux artistes émergents tels que Flanagan et Kalika, et des dizaines d'artistes prêts à mettre le feu sur scène comme Boule, Jackie Lynn ou les Tambours de Feu ! Vendredi 2 et samedi 3 juin au parc Bômale de Saint-Denis de Pile . Tarifs à partir de 27€. Festival gratuit jusqu'à 12 ans inclus. Camping et restauration sur place. Un événement France Bleu Gironde !

CHARLIE WINSTON - Like A Hobo (Official Video)

Grease au Casino Barrière de Bordeaux-Lac

Les années 50, le rock’n’roll… Inspiré du film au succès planétaire, le spectacle qui a fait un tabac à Londres et New York arrive en France. Attention, son énergie est addictive ! Après la disparition d’Olivia Newton-John le 8 août dernier, la ferveur des hommages a remis un coup de projecteur sur l’immense popularité de “Grease” , dont la cote n’a jamais fléchi depuis la diffusion du film de Randal Kleiser en 1978. En 2023, “Grease” figure toujours dans la liste des plus grands succès de l’histoire du cinéma, et sa bande-originale s’est écoulée à près de vingt millions d’exemplaires. Parmi les chansons qui jalonnent le film, deux vont devenir des tubes insubmersibles : “You’re The One That I Want”, signée John Farrar, le guitariste des Shadows, et “Summer Nights” , écrite par les auteurs de la comédie musicale originale. Allez ! On ressort les blousons noirs et la gomina et on prend la direction du Casino Barrière de Bordeaux-Lac , dimanche 4 juin à 18h00 ! Tarifs à partir de 47€.

Grease - You're The One That I Want [HQ+Lyrics]

Lou en concert au Femina à Bordeaux

À seulement 18 ans, Lou est chanteuse, actrice, compositrice et auteure de certains de ses titres, faisant d’elle une artiste complète, déjà bien ancrée dans le paysage musical français. Avec plus de 200.000 exemplaires de ses 3 premiers albums vendus, Lou revient sur scène pour un concert unique au Femina dans lequel elle interprètera les titres de son dernier album, sorti en septembre dernier, ainsi que ses plus grands tubes. Samedi 3 juin à 16h00 au théâtre Femina de Bordeaux. Tarifs à partir de 35€.

Lou | "Alors alors" - Clip officiel