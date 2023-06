Nos idées de sorties pour votre weekend en Gironde les 23, 24 et 25 juin 2023

France Bleu Gironde a sélectionné les meilleurs spectacles pour votre weekend : du stand-up avec une soirée Comedy club au théâtre Femina de Bordeaux, le Brésil qui s’invite à Saint-Emilion et du théâtre avec "Le syndrome de l’Ecossais" aux Salinières de Bordeaux !

ⓘ Publicité

Stand-up au Femina de Bordeaux

Il y aura bientôt plus de comedy blubs que de Fast-Foods à Paris ! C’est pourquoi Live Nation lance ses nouvelles soirées Stand-up loin de la capitale. Un concept pour rire sur place et à emporter puisqu’il s’agit d’un Comedy Club itinérant, qui posera chaque fois ses valises dans un des coins de l’hexagone, et parfois même au milieu. Avec une programmation différente à chaque étape, Live Nation vous propose de rire à toutes les sauces, à l’image de l’incroyable diversité de la scène française. La recette est imparable : prenez les plus grands noms, entourez-les des meilleurs espoirs, ajoutez des talents locaux, et dégustez Venez retrouver pour ce premier show le 24 juin prochain au Théâtre Femina à Bordeaux : Nash , Samuel Bambi, Nordine Ganso , Tareek, Elies Zoghlami, Franjo , Louis Chappey et Sofia Belabbes.

Nordine Ganso – Dépucelé à 24 ans

Transatlantico à Montagne Saint-Emilion

Et si nous allions rendre hommage à la chanteuse Astrud Gilberto , disparue le 5 juin dernier ? Avec Transatlantico , embarquez, le temps d'une soirée, à la découverte des musiques du Brésil, traversez les siècles depuis l'époque des Grandes Découvertes jusqu'à nos jours. Un concert qui nous raconte l'histoire de ce métissage flamboyant où se rencontrent les influences de la musique sacrée occidentale importée par les missionnaires portugais, les mélodies indiennes indigènes et les musiques d'Afrique subsaharienne, apportées par les esclaves qui travaillent dans les plantations dès le début du 16ème siècle. Vendredi 23 juin à 20h30. Eglise Saint Martin de Montagne Saint-Emilion . Tarifs de 15 à 20€.

The Girl From Ipanema

Le syndrome de l’Ecossais aux Salinières

La comédie culte d’ Isabelle Le Nouvel arrive à Bordeaux ! Un simple dîner en famille va tourner au drame à cause d’une bouteille de whisky ! Bruno et Florence reçoivent Sophie et Alex pour fêter un anniversaire, mais rien ne se passera comme prévu entre l’auteur à succès, le brillant chef d’entreprise et leurs épouses. Et lorsqu’en plus Bruno sert à Alex un vieux whisky écossais, alors qu’il est sous médicament, la soirée tourne à la catastrophe. Une réjouissante cascade d’incidents va rapidement transformer la réunion de famille en une nuit folle où les secrets, les bouteilles et les non-dits vont voler en éclats jusqu'à amener les deux couples, pris dans un irrésistible tourbillon, à formuler les projets les plus inattendus... Au théâtre des Salinières de Bordeaux , jusqu’au 24 juin. Plein tarif à 25€.

LE SYNDROME DE L'ECOSSAIS - Théâtre des Salinières