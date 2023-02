Nos idées de sorties pour votre weekend en Gironde les 24, 25 et 26 février

France Bleu Gironde a sélectionné les meilleurs spectacles pour votre weekend !Alexis Le Rossignol au Femina, de l'opéra avec "La Traviata" à l'Olympia d'Arcachon avec la soprano Erminie Blondel et « L’art du couple » à la Drôle de scène de Bordeaux.

Alexis Le Rossignol au Femina de Bordeaux

Bienvenue dans l’univers décalé d’un type très doué pour raconter des histoires ! Alexis Le Rossigno l est un être un peu à part, un peu singulier, un peu naïf aussi. Il a cru des choses improbables, a vécu des histoires à dormir debout et a longtemps cherché sa voie. Alexis, c’est ce copain qui subit la vie mais qui s’en sort toujours. L’air de rien, derrière sa nonchalance et son air désabusé, ses textes sont truffés de petites trouvailles et de références à la vie moderne, à ses excès et ses travers. Il ne pensait pas devenir comédien, mais qu’aurait-il pu faire d’autre ? Au théâtre Femina de Bordeaux , vendredi 24 février à 20h30. Tarif unique à 32€.

La Traviata à l'Olympia d'Arcachon

Marie Duplessis, célèbre courtisane, aimée de Musset, mourut ruinée à 23 ans. Pourtant son souffle inonde toujours les cœurs, immortalisé par ses incarnations successives ! Marguerite Gautier puis Violetta Valéry, la «dévoyée» de « La Traviata ». Au détour d’un séjour parisien, la pièce de Dumas-fils éveille l’inspiration lyrique de Verdi. Point de rencontre entre deux mondes antinomiques, le rêve de l’idylle bourgeoise et la réalité de la grande ville. Verdi ose pour la première fois prendre comme personnage principal dans un opéra une héroïne, et qui plus est une prostituée ! Les préjugés de la bourgeoisie brisent le destin de cette femme qui trouvera sa rédemption dans l’amour et la mort, dans ce sacrifice qui irradie toute l’œuvre. A découvrir à l' Olympia d'Arcachon , avec dans le rôle principal la soprano Erminie Blonde l, dimanche 26 février à 15h00. Tarifs jusqu'à 40 euros.

L’art du couple à la Drôle de scène

S’aimer c’est facile mais se supporter ? L’amour est une évidence, mais pour réaliser l’idylle dont on a rêvé, on a intérêt à s’accrocher… Une femme doit-elle faire exploser le transformateur électrique de son quartier pour vivre un dîner aux chandelles ? Pourquoi offrir à sa compagne un livre intitulé « pratiquer le silence » est légèrement risqué ? Eve et Alex , ensemble à la ville comme à la scène, s’amusent avec les zones de turbulence du couple. Authenticité du vécu, drôlerie des situations quotidiennes, chacun peut se reconnaître (ou reconnaître l’autre, tout dépend de son degré de mauvaise foi ! Une comédie pétillante et sexy qui va booster votre libido ! Avec Alex Barbe et Eve Paradis, à la Drôle de scène à Bordeaux , le samedi 25 février à 20h30. Tarif : 20€.