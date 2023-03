Nos idées de sorties pour votre weekend en Gironde les 24, 25 et 26 mars

France Bleu Gironde a sélectionné les meilleurs spectacles pour votre weekend ! Djimo, à 100% dans le cadre du festival « Les fous-rires de Bordeaux », le chanteur Cali au Pin Galant de Mérignac, Louise Attaque à Arkéa Arena et le FIDOM au Musée mer-marine de Bordeaux !

Djimo à 100% au Femina de Bordeaux

Après son succès à La Comédie de Paris, Djimo revient à Paris à l’automne 2022 ! Djimo ne fait pas du stand-up de quantité mais de qualité ! Djimo n’est pas pressé, mais il est drôle. Djimo va à son rythme, mais il n’est pas largué. Comme il dit, « rien ne sert de courir, il faut vanner à point. ». Vous l’aurez compris : Djimo , c’est l’homme qui arrive à point dans le monde de l’humour ! Gagnant Grand Prix du Festival d’humour de Paris 2018 ! « Révélation » du prix de Montreux 2018 ! A voir au théâtre Femina de Bordeaux , vendredi 24 mars à 20h30 dans le cadre du festival « Les fous-rires de Bordeaux » avec France Bleu Gironde. Tarifs à partir de 33€.

Cali seul en scène au Pin Galant de Mérignac

Depuis 20 ans, Cali se balade entre chanson et rock. En 2023, c’est en solo que Cali nous embarque dans une formule débordante d’émotions et de générosité avec des chansons connues ou plus confidentielles, et puis des nouvelles, qui arrivent, offertes pour la première fois. « Ne faites jamais confiance à un cowboy » c’est, selon Cali : « Un road-movie, un road-concert peut-être... Un banc, un réverbère quelque part... Un homme se réveille et balbutie des mots comme s’il venait de renaître... Avant j’étais chanteur... Seul avec ses souvenirs vécus ou fantasmés, il se promène guitare en bandoulière. Un vieux piano traîne peut-être là... Des chansons qu’il vient de composer la nuit dernière sur son banc. Des chansons d’amour, d’amitié, des chansons qui parlent des gens qui manquent… Au Pin galant de Mérignac , vendredi 24 mars à 20h30. Tarifs de 15 à 41€. On aime !

Louise Attaque à Arkéa Arena

Louise contre-attaque ! Au mois d’Avril 2022, Louise Attaque fêtait les 25 ans de la sortie de son premier album. On découvre à l’époque un groupe au son unique porté par les tubes « Léa », « J’t’emmène au vent », « Ton invitation » ou «Les nuits parisiennes » … Le plaisir de retrouver la scène et le public est palpable. L’envie de remonter à nouveau sur le ring partout en France aussi. Louise Attaque s’est donc lancé en 2023 dans une tournée de matchs à deux rounds qui fera mordre la poussière au temps qui passe ! Alors, allons faire la fête avec Gaétan Roussel et son gang ! A Arkéa Arena à Floirac, samedi 25 mars à 20h30. Tarifs de 43 à 65€ ! On n’a pas tous les jours 25 ans…

Le Fidom au Musée mer-marine de Bordeaux

Le F IDOM, le Festival International du Documentaire Maritime est de retour pour une 5ème édition du 23 au 26 mars avec France Bleu Gironde. Des films et des rencontres, des documentaires exceptionnels parmi lesquels un hommage à la famille princière Grimaldi ! « Des princes et des océans ». Une sélection qui va vous faire voyager du pôle nord au fond des océans, des histoires de gens de mer, des fabuleux voyages et de l’évasion grâce à des images inédites et toujours spectaculaires. Au programme : Des projections chaque matin dès 10h00 et jusqu'en soirée avec une quinzaine de films en compétition. Les spectateurs peuvent voter pour les documentaires de leur choix en leur attribuant une note, et ainsi permettre à leur préféré d’être récompensé. Au Musée mer-marine de Bordeaux , 89 rue des étrangers au Bassins à flots , du 23 au 26 mars. Entrée gratuite.

