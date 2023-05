Nos idées de sorties pour votre weekend en Gironde les 26, 27 et 28 mai 2023

France Bleu Gironde a sélectionné les meilleurs spectacles pour votre weekend ! La dégustation aux Salinières de Bordeaux, le prodige britannique de la folk, Ben Howard en concert au Rocher de Palmer à Cenon et le quatuor Modigliani à l’Auditorium de Bordeaux.

La dégustation au théâtre des Salinières de Bordeaux

Divorcé du genre bourru et célibataire depuis trop longtemps, Jacques tient seul une petite cave à vins. Hortense, engagée dans l’associatif, toute proche de finir vieille fille, débarque un jour dans sa boutique et décide de s’inscrire à un atelier dégustation. Mais pour que deux âmes perdues se reconnaissent, il faut parfois un petit miracle. Ce miracle s’appelle Steve, un jeune en liberté conditionnelle, qui, contre toute attente, va les rapprocher. Et quand trois personnes issues d’univers si différents se rencontrent, c’est parfois un grand bonheur… Ou un chaos total. Chacun à leur manière, ils vont sérieusement déguster ! Ce petit chef d’œuvre est une magnifique comédie romantique. Ivan Calbérac, l’auteur de "L’étudiante et Monsieur Henri" et "Venise n’est pas en Italie", a lui-même assuré la mise en scène de sa pièce lors de sa création en 2018 au Théâtre de la Renaissance avec Bernard Campan et Isabelle Carré en tête de distribution. Molière de la meilleure comédie en 2019. Dernières représentations au théâtre des Salinières de Bordeaux , vendredi 26, samedi 27 et dimanche 28 mai ! Tarifs de 12 à 24€ .

LA DÉGUSTATION - Théâtre des Salinières

Ben Howard au Rocher de Palmer à Cenon

La carrière de Ben Howard connaît un succès immédiat en 2011 avec son premier album « Every Kingdom » classé triple disque de platine. Le public fait la découverte d’un jeune chanteur à la voix saisissante et au style envoûtant sublimé par un picking à la guitare tout en nuance et poésie. Depuis, Ben Howard continue de composer ardemment, faisant évoluer sa folk vaporeuse sur les sentiers de la modernité, tout en murmure et en douceur, la parant ici et là de quelques atours électroniques. Bien lui en a pris, son dernier album « Collections from the Whiteout » se hisse à la première place du classement des albums au Royaume-Uni. Ses compositions, intenses et puissantes, prennent désormais vie sur scène, les cordes et les cœurs résonnent sous sa main gauche, le temps s’arrête, et la magie opère. Au Rocher de Palmer de Cenon , vendredi 26 mai à 20h30. Tarifs de 32 à 37€.

Ben Howard - Every Kingdom (live)

Quatuor Modigliani à Bordeaux

Formé en 2003, le Quatuor Modigliani s'est acquis une place parmi les quatuors les plus demandés de notre époque, invité régulier des grandes séries internationales et salles prestigieuses dans le monde entier. Pour le concert anniversaire de ses 20 ans, le Quatuor Modigliani réunit son répertoire de prédilection et a commandé une œuvre au pianiste compositeur Jean-Frédéric Neuburger qui a si souvent été le partenaire de la formation. Au programme : Joseph Haydn, Quatuor à cordes op. 54 n° 1, Hugo Wolff, Sérénade italienne, Jean-Frédéric Neuburger, Quatuor à cordes, Ludwig van Beethoven, Quatuor op. 59 n° 1 « Razoumovski” ! A l’Auditorium de Bordeaux , cours Georges Clémenceau, samedi 27 avril à 20h00. Tarifs de 17 à 37€.

Quatuor Modigliani - Haydn - Bartók - Mozart