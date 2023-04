Nos idées de sorties pour votre weekend en Gironde les 28, 29 et 30 avril 2023

France Bleu Gironde a sélectionné les meilleurs spectacles pour votre weekend : Julien Clerc chante « Les jours heureux » au Casino Barrière de Bordeaux, « Les comédies musicales, le concert », au théâtre Femina de Bordeaux et Inès Reg dans « Hors normes » à Arkéa Arena à Floirac !

Julien Clerc au Casino Barrière de Bordeaux

Après « La Tournée des 50 ans » et près de 200 dates en Europe et au Canada, Julien Clerc est de retour avec la tournée « Les Jours Heureux ». Pour faire suite aux concerts au Palais des Congrès de Paris et à L’Olympia et à une tournée dans toute la France, en Suisse et en Belgique, Julien Clerc vous offre, cette fois, une adaptation acoustique du concert « Les Jours Heureux ». L’occasion de retrouver, dans un set inédit, les titres de l’album « Terrien », ses plus grands tubes et les titres emblématiques des artistes qui l’ont inspiré : Charles Aznavour, Yves Montand, Jacques Brel, Barbara, Gilbert Bécaud ou encore Charles Trenet… Un récital essentiel et magique ! Au Casino Barrière de Bordeaux-Lac , dimanche 30 avril à 18h00. Tarifs à partir de 47€.

Julien Clerc - Extraits des Jours Heureux au Palais des Congrès de Paris (Déc. 2021)

Les comédies musicales, le concert au Fémina

Vous les connaissez tous ! Ce sont les figures emblématiques des comédies musicales françaises et ils se réunissent pour notre plus grand plaisir pour réinterpréter en solo, duo, trio et collégiale, les plus beaux titres des spectacles auxquels ils ont participé mais également ceux des spectacles et films musicaux cultes ! Avec : Hélène Ségara (Notre Dame de Paris), Cécilia Cara (Roméo & Juliette, Grease), Ginie Line (Les Dix Commandements, Dracula), Priscilla Betti (Flashdance-The Musical), Damien Sargue (Roméo & Juliette, Les trois Mousquetaires), Merwan Rim (Le Roi Soleil, Les Dix Commandements, Mozart l’Opéra Rock), Alexis Loizon (Grease, La Belle et la Bête, Footloose) et Gwendal Marimoutou (Résiste, Saturday night fever, Palace). Venez chanter avec eux, en famille ou entre amis au rythme des plus belles chansons issues des meilleures comédies musicales ! Au théâtre Fémina de Bordeaux , samedi 29 avril à 20h00. Tarifs à partir de 40€.

Les Comédies Musicales - Le Concert 2023

Inès Reg à Arkéa Arena

Un spectacle « Hors Normes » ! La jalousie justifie-t-elle toutes les fins ? La nudité est-elle une arme efficace en politique ? Se marier est-ce un jeu comme les autres ? Ou s’arrêtent les frontières de l’Espagne ? Tant de questions auxquelles Inès apportera des réponses avec un humour plein d’énergie et de bienveillance, dans un pur style stand-up. Entre potes, en couple, en famille ou solo, s’il faut encore vous convaincre de venir, lisez les critiques et réservez ! Inès Reg vous donne rendez-vous à Arkéa Arena à Floirac ! Samedi 29 avril à 20h30. Tarifs de 35 à 39€.

Inès Reg - Hors normes - Marrakech du Rire 2019