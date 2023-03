Nos idées de sorties pour votre weekend en Gironde les 3 ,4 et 5 mars

France Bleu Gironde a sélectionné les meilleurs spectacles pour votre weekend ! Le chanteur Stromae en concert à Arkéa Arena, Arnaud Askoy qui ressuscite Jacques Brel sur la scène du théâtre du Casino Barrière de Bordeaux et « Human 2.0 », une performance intense, mêlant acrobatie et danse contemporaine, au Pin Galant de Mérignac.

Stromae à Arkéa Arena à Floirac

Après sept ans d’absence Stromae signe enfin son grand retour ! Alchimiste inné des contraires, il a trouvé la formule magique, s’autorisant à mixer pop, rap, cumbia, afro-beat et autres musiques traditionnelles. Ce passionné s’est découvert un nouveau rythme, celui d’un ouvrier qui retrouve son chantier de prédilection pour un troisième album : « Multitude » ! En concert à Arkéa Arena à Floirac , samedi 4 et dimanche 5 mars à 20h00. Tarifs de 39 à 89€.

La promesse Brel au Casino Barrière de Bordeaux

Non, Arnaud Askoy n’est pas Brel mais à l‘entendre, à le voir, on pourrait y croire. L’ancien flic devenu chanteur donne chair avec sincérité au Grand Jacques dans « La promesse Brel ». Une ressemblance troublante, une empreinte vocale saisissante, le respect des outils fondamentaux de mise scène de Brel ne sont que des éléments physiques du spectacle, le décor nécessaire.

A l’image des arrangements originaux du génial Roland Romanelli , c’est bien la flamme personnelle d’Arnaud Askoy, cette charge émotionnelle, généreuse, qui vient nous bouleverser et fait naître une magie comparable à celle de l’époque, comme une toile impressionniste vivante. « Ceci n’est pas Brel ! » aurait dit Magritte, laissez-vous faire… Promesse tenue ! Au théâtre du Casino Barrière de Bordeaux-Lac, vendredi 3 mars à 20h30. Tarifs à partir de 40€.

« Human 2.0 » au Pin Galant de Mérignac

Que signifie « être humain » ? Après "Humans" et son succès mondial, les virtuoses de la compagnie australienne Circa reviennent pour un deuxième opus encore plus intense. Au plateau : dix humains, fascinants de beauté, de force et de précision. Les scènes se succèdent, les figures et les exploits s’enchaînent, repoussant chaque fois un peu plus les limites du cirque et du corps. Les acrobaties comme fil rouge, accompagnées par un trapèze, une corde ou des cannes, donnent d’autant plus d’ampleur à la performance. À terre comme dans les airs, c’est poétique et à couper le souffle. Dans un monde traversé par la pandémie, ce spectacle a été écrit par Yaron Lifschitz comme un message d’espoir, une lettre d’amour à l’humanité. Une performance mêlant danse contemporaine et acrobatie aussi esthétique qu’athlétique, aussi comique que sérieuse… Véritablement sensationnelle ! Au Pin galant de Mérignac , vendredi 3 mars à 20h30. Tarifs de 15 à 38€.