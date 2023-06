Nos idées de sorties pour votre weekend en Gironde les 30 juin, 1 et 2 juillet !

France Bleu Gironde a sélectionné les meilleurs spectacles pour votre weekend ! Alexandre Kantorow, Aurélien Pascal et Frédéric Lodéon à Pauillac dans le cadre des Estivales en Médoc, le Festival des Hautes de Garonne à Lormont et La route des vannes à Talence.

Estivales de musiques en Médoc

Créée en 2003, l’association Estivales de Musique en Médoc fait découvrir les talents les plus prometteurs de la musique classique (piano, violon, violoncelle, chant, harpe, flûte, guitare, trompette, trombone, etc.). Les plus prestigieux châteaux du Médoc servent d’écrin à ces artistes aussi exceptionnels que le vin produit. Chaque concert, suivi d’une dégustation du vin du château hôte site, porte des valeurs d’excellence et d’ouverture. Rendez-vous vendredi 30 juin au Château Lafite Rothschild avec le pianiste Alexandre Kantorow et le violoncelliste Aurélien Pascal pour un concert consacré à Wagner, Chostakovitch, Grieg et Sibelius, concert raconté et commenté par Frédéric Lodéon . Tarifs de 18 à 35€.

Festival des hauts de Garonne

Un festival gratuit dédié aux musiques du monde, fait de partage et de découvertes de groupes et d’artistes dépaysant. Nature et authentique, le festival des Hauts de Garonne fait germer depuis plus de 30 ans des pépites musicales, grâce à une sélection dictée par un mélange heureux de rythmes et mélodies contemporaines, matinées de mélodies jouées par des virtuoses venus du monde entier ! Rendez-vous pour bien débuter les grandes vacances dans les parcs publics des villes de Bassens , Cenon , Floirac et Lormont avec le Rocher de Palmer . Les 1 et 2 juillet. Ouverture du village du festival à 19h30. Programme complet Ici !

René Lacaille - Quand moin la quitte mon pays

La route des Vannes à Talence

La Route des Vannes repart cet été sur les routes pour une troisième édition ! Direction les vignobles du Sud de la France. Chaque soir pendant l’été, le festival s'installe dans un domaine différent pour proposer un spectacle mené par les humoristes incontournables de la scène stand up : Paul Taylor , Bun Hay Mean , le Chinois rigolo, Tania Dutel, Donel Jack’sman, Smile et les French Twins. Rendez-vous à Talence. Samedi 1 juillet au domaine de Raba à Talence . Tarif unique à 35€. Pour réserver, c'est ICI !

SPEAKING FRENCH WITH NO ACCENT - #FRANGLAIS - PAUL TAYLOR