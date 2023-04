Nos idées de sorties pour votre weekend en Gironde les 31 mars, 1 et 2 avril

France Bleu Gironde a sélectionné les meilleurs spectacles pour votre weekend ! Le retour de Starmania à Arkéa Arena à Floirac, Guillaume Meurice au Femina de Bordeaux et Jean-Jacques Vanier dans « A part ça la vie est belle » au Baz’Art à Fronsac.

Starmania à Arkéa Arena à Floirac

Starmania , le célèbre Opéra Rock créé en 1979 par Michel Berger et Luc Plamondon il y a plus de quarante ans, revient à Paris en 2022 et en tournée à partir du 10 février 2023 ! En quatre décennies, cette œuvre futuriste, prophétique et indémodable a réuni plus de six millions de spectateurs et fait chanter toutes les générations avec ses tubes devenus des incontournables de la chanson française (Les uns contre les autres, SOS d’un terrien en détresse, Quand on arrive en ville, Le Blues du Businessman, Le Monde est stone, Besoin d’amour…). Thomas Jolly , prodige de la scène contemporaine, signera la nouvelle mise en scène de ce spectacle phénomène. Il sera rejoint dans cette aventure par le chorégraphe de renommée internationale Sidi Larbi Cherkaoui . Starmania, l’opéra rock enfin de retour ! A Arkéa Arena à Floirac du 28 mars au 2 avril ! Tarifs de 29 à 89€.

Guillaume Meurice au Femina de Bordeaux

Pour 2027, Guillaume Meurice est votre candidat ! Celui de la réconciliation nationale. Certes, le quinquennat qui se termine a été d’une incroyable réjouissance doublée d’une réussite totale. Certes, les autres prétendants déclarés brillent par leur génie, leur honnêteté, leur altruisme. Mais Meurice veut aller plus loin, plus vite, plus haut, plus fort. Il a des propositions pour le pays et incarne à lui seul, l’avenir de la France du futur ! Et les avis sont unanimes ! « Je n’ai jamais rencontré un homme aussi charismatique » ! (Barack Obama). « Il est celui qu’il faut à la France » ! (Vladimir Poutine). « Je crois en lui » ! (Kim Jong Un). « Quelqu’un a vu mes lunettes ? » (Jean Castex). Au théâtre Femina de Bordeaux , vendredi 31 mars à 20h30. Tarifs de 20 à 29€.

Jean-Jacques Vanier au Baz’Art à Fronsac

Jean Jacques Vanier nous régale encore une fois, sous la houlette du metteur en scène François Rollin , d’un spectacle bien pensé, plein d’humour et d’autodérision. Ode à la vie, qu’elle soit drôle, touchante ou difficile, le spectacle livre une vision originale des petits et grands tracas du quotidien. Comme le dit si bien le comédien lui-même : “Alors on attend et on vit, on boit, on cause, on skie, on cherche, on danse, on aime, on plonge, on nage, on surnage, on repart toujours à l’attaque avec ses joies, ses erreurs, ses doutes, ses bonheurs, ses amours, ses potes. Et parfois on se dit aussi qu’il vaudrait peut-être mieux être une carotte. "À part ça, la vie est belle" ! Au Baz’Art à Fronsac , le samedi 1 avril à 20h45.

