Nos idées de sorties pour votre weekend en Gironde les 5, 6 et 7 mai

France Bleu Gironde a sélectionné les meilleurs spectacles pour votre weekend ! La pièce « La dégustation » d’Yvan Calbérac aux Salinières de Bordeaux, "Le lac des cygnes" à Arkéa Arena à Floirac, et la comédie musicale « Griiise » au Baz’Art à Libourne.

ⓘ Publicité

La dégustation aux Salinières de Bordeaux

La pièce culte d’ Ivan Calbérac est de retour à Bordeaux dans une mise en scène signée Jean Mourière ! Divorcé du genre bourru et célibataire depuis trop longtemps, Jacques tient seul une petite cave à vins. Hortense, engagée dans l’associatif, toute proche de finir vieille fille, débarque un jour dans sa boutique et décide de s’inscrire à un atelier dégustation. Mais pour que deux âmes perdues se reconnaissent, il faut parfois un petit miracle. Ce miracle s’appelle Steve, un jeune en liberté conditionnelle, qui, contre toute attente, va les rapprocher. Quand trois personnes issues d’univers si différents se rencontrent, c’est parfois un grand bonheur… Ou un chaos total. Chacun à leur manière, ils vont sérieusement déguster ! Ce petit chef d’œuvre est une magnifique comédie romantique créée en 2018 au Théâtre de la Renaissance avec Bernard Campan et Isabelle Carré en tête de distribution. Molière de la meilleure comédie en 2019 . Au théâtre des Salinières de Bordeaux , vendredi 5 et samedi 6 mai et jusqu’au 28/05. Tarifs de 12 à 24€ !

Le Lac des cygnes à Arkéa Arena

Chef-d’œuvre du ballet classique, le Lac des Cygnes de Tchaïkovski est de retour avec une nouvelle tournée en France et en Europe. En 2023, redécouvrez la passion amoureuse d’un prince et d’une princesse-cygne dans un spectacle inédit, avec une production différente comme chaque année. Ce ballet nous plonge dans la folle histoire du Prince Siegfried et de la Princesse Odette. Cette dernière est malheureusement prisonnière du célèbre sort du magicien Rothbart : elle se transforme en cygne le jour et redevient femme la nuit. Seule la promesse d’un amour éternel pourra la libérer de cet ensorcellement. Siegfried promet alors à Odette de l’épouser lors du bal donné en son honneur. Parviendront-ils à échapper aux fourberies de Rothbart et de sa fille Odile et à briser la malédiction ? Créé en 1875 par le compositeur russe Piotr Tchaïkovski, c’est en 1895 avec la reprise du chorégraphe Marius Petipa que Le Lac des Cygnes deviendra le plus grand succès classique de tous les temps. Entre Pas de deux, duos romantiques et Danse des Petits Cygnes, les danseurs, accompagnés par un orchestre, interpréteront tout en élégance cette œuvre magistrale. A Arkéa Arena , samedi 6 mai à 20h30. Tarifs de 42 à 68€.

Le Lac des Cygnes 2023 I Tournée en Europe I Teaser

Griiise au Baz’Art à Libourne

Le Quatuor de la Tour des Anges est de retour ! À l’aube de sa tournée internationale, il vous présente Griiise, sa musicale comédie des comédies musicales, dans la langue de Molière… of course ! What else ? Du chant à cappella de haute tenue, des chorégraphies endiablées, des effets spéciaux absolument dingues et beaucoup d’humour. Griiise, la musicale comédie des comédies musicales, n’attend plus que vous ! Why not ? Une pièce mise en scène par Audrey Laroche, avec Michel Autier en baryton, Stéphane Detrain en ténor, Clémence Paquier en alto et Marie-Cécile Robon-Héraud en soprano. Au Baz’Art à Libourne , samedi 6 mai à 20h45. Réservations au 05 57 74 70 69.

Griiise la Bande Annonce