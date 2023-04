Nos idées de sorties pour votre weekend en Gironde les 7, 8 et 9 avril 2023

France Bleu Gironde a sélectionné les meilleurs spectacles pour votre weekend : sports mécaniques avec le Trial International Indoor de Bordeaux à Arkéa Arena, La soprano Béatrice Uria Monzon dans un spectacle dédié à Maria Callas, « Soy de Cuba" au théâtre Femina de Bordeaux et le festival « Pile de drôles » à Saint-Denis-de-Pile dans le Libournais !

Trial Indoor de Bordeaux

Pour la première fois Bordeaux accueille une manche du X-Trial FIM Word Championship le vendredi 7 avril à l’Arkea Arena. C’est le 6ème Trial Indoor organisé par Hexagon 33 . Un Trial International de Bordeaux totalement inédit ! Spectacle assuré avec les meilleurs spécialistes de la discipline et unique manche du Championnat du Monde à se dérouler en France. Cette épreuve officielle revêt une dimension sportive exceptionnelle relayée par les puissants réseaux sociaux et médias de la Fédération Internationale de Motocyclisme ! Attention ! Afin de garantir la sécurité des plus jeunes publics et conformément au règlement intérieur, l’accès ne peut être autorisé aux enfants qu’à partir de 3 ans révolus. A Arkéa Arena à Floirac, vendredi 7 avril à 20h45. Tarifs de 20 à 45€.

Maria Callas au Pin Galant de Mérignac

Béatrice Uria Monzon et Alain Duault ont imaginé un spectacle où se répondent le récit du destin exceptionnel d’une artiste de légende et les pages lyriques qui ont jalonné son parcours artistique. Le nom de Maria Callas est universellement connu. Parce que Maria Callas a voué sa vie à l’opéra. Parce que, aussi, elle a été, au-delà de son rayonnement artistique, une star qui a défrayé la chronique. Parce que, enfin, elle a été guidée par un destin qui en a fait, au-delà d’une artiste exceptionnelle, une personnalité unique, une légende. Alain Duault raconte cette légende dans "Une vie, une passion" . Sa voix possédait quelque chose de rare, elle était dynamisée par une présence renversante, une puissance tragique. Surtout, elle possédait ce don de s’incarner dans des rôles et des vocalités plurielles. Pour l’évoquer aujourd’hui, il faudrait plusieurs chanteuses – où il en faut une qui, comme Callas, possède ce feu dans la voix pour redonner vie aux personnages qu’elle incarne, avec la même intensité, sachant faire vivre Tosca ou Carmen mais aussi Lady Macbeth ou Norma et qui, comme Callas l’a été en premier, soit une chanteuse moderne. Au Pin Galant de Mérignac vendredi 7 avril à 20h30. Tarifs de 10 à 41€.

Soy de Cuba au Fémina de Bordeaux

Soy de Cuba, « Viva la vida » met en scène un vieil homme, Leonardo, lecteur public dans l’une des plus vieilles manufactures de cigares de La Havane . Il en a lu des histoires à la tribune de sa fabrique, en plus de 40 ans, au milieu des meilleurs torcedores de la planète. Il en a vu des vertes et des pas mûres aussi, au cœur de ces 700 ouvriers de cette prestigieuse fabrique de purs Havane. Et pourtant, cette histoire-là, même dans les romans qu’il a lus pendant toutes ces années à la crème des ouvriers du tabac, il ne l’aurait même pas rêvée… Cette histoire, c’est la rencontre de deux étoiles, une danseuse cubaine hors-pair et un boxeur d’une élégance d’exception que tout semble pourtant opposer. Sauf peut-être la salsa… et l’amour ! En route pour une comédie musicale en forme de voyage inoubliable aux rythmes cubains, interprétée par des virtuoses cubains parmi les meilleurs musiciens et danseurs de leur île. Voici « Soy de Cuba II », un hymne à la liberté absolue et à la vie, pour clamer haut et fort et le chanter, sur fond de musiques colorées et de danses fiévreuses : « Viva la vida » ! Au théâtre Femina de Bordeaux samedi 8 avril à 15h30 et 20h30. Tarifs à partir de 45€.

Pile de drôles à Saint-Denis-de-Pile

Pour sa quatrième édition, le Festival Pile de Drôles déroule sa bonne humeur à Boma, où les complicités sont nombreuses, pour le plus grand bonheur du public. Pile de Drôles grandit et s’affirme dans le paysage culturel Libournais. Musique, dessin, chanson, conte, cirque et théâtre composent la prochaine édition du festival. Pour un voyage à travers des univers artistiques touchants, originaux et drôles, à vivre en solo, en familles ou entre amis, de 3 mois à 99 ans. Il ne reste qu’à se laisser porter par le fil musical, vocal, dessiné, joué... ! D’un rendez-vous à une rencontre, d’un éveil à un partage, d’une écoute à un rire ! A Saint-Denis de Pile , le 7, 8 et 9 avril avec France Bleu Gironde ! Tarifs de 8 à 29€ !